Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 6 glasov Ocenite to novico! Jasmin Kurtić je bil v Atalanti od junija 2015. Foto: EPA Dodaj v

Kurtić za pet milijonov v klub, ki se bori za obstanek v Serie A

Podpisal bo štiriletno pogodbo

8. januar 2018 ob 11:59

Milano - MMC RTV SLO

Slovenski reprezentant Jasmin Kurtić bo po poročanju italijanske Gazzette dello Sport zaigral za sedmi klub v Italiji. Od prestopa iz Atalante v Spal naj bi ga ločil le še podpis pogodbe.

Kot poroča osrednji italijanski športni časnik, bo Spal Atalanti odštel pet milijonov evrov odškodnine. 28-letni vezist bo s 17. moštvom Serie A podpisal štiriletno pogodbo.

Za Kurtića so se zanimali tudi pri Beneventu, Cagliariju in Chievu. Kurtić je decembra leta 2010 iz Gorice najprej odšel k Palermu, nato pa je nosil drese Vareseja, Sassoula, Torina, Fiorentine in Atalante, pri kateri je bil soigralec reprezentančnega kolega Josipa Iličića.

Spal je v 20 krogih dosegel tri zmage in zbral 15 točk, toliko kot Crotone. Pred njim je Cagliari z 20 točkami, za njim pa sta Verona (13) in Benevento (7).

R. K.