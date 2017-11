Kvalifikacije Bottasu, Hamilton treščil v ograjo

Člane Mercedesove ekipe oropali

11. november 2017 ob 18:57,

zadnji poseg: 11. november 2017 ob 19:07

Sao Paulo - MMC RTV SLO, STA

Finec Valtteri Bottas (Mercedes) je bil najhitrejši v kvalifikacijah voznikov formule ena pred nedeljsko dirko v Sao Paulu. Svetovni prvak Lewis Hamilton je končal v ograji, a jo je na srečo odnesel brez posledic.

Hamilton, ki je četrti naslov svetovnega prvaka potrdil konec oktobra v Mehiki, je že v prvem krogu kvalifikacij izgubil nadzor nad dirkalnikom, tako da je treščil v ograjo in uničil levo stran svojega mercedesa. 32-letni Britanec je iz vozila izstopil nepoškodovan, nedeljsko dirko (ob 17.00) pa bo začel povsem iz ozadja.

Po odstranitvi dirkalnika so se kvalifikacije nadaljevale. Najhitrejši čas je postavil Bottas. Drugemu vozniku Mercedesa bo družbo v prvi startni vrsti delal Nemec Sebastian Vettel v Ferrariju, tretji je bil še drugi voznik italijanske ekipe, Finec Kimi Räikkönen. Na četrtem in petem mestu sta končala dirkača Red Bulla, Nizozemec Max Verstappen in Avstralec Daniel Ricciardo.

Člani Mercedesa nepoškodovani v ropu

V petek zvečer so člane ekipe Mercedes oropali na poti z dirkališča Interlagos proti hotelu. Kot so sporočili iz Mercedesa, so oboroženi roparji članom moštva odnesli dragocenosti in denar, sicer pa so jo na srečo odnesli brez poškodb. Nepridipravi so poskusili oropati tudi vozilo Mednarodne avtomobilistične zveze Fie, a neuspešno. Po poročanju lokalnih medijev so se oboroženemu ropu in napadu na moštvena vozila za las izognili tudi pri Ferrariju in Williamsu.

FORMULA ENA SVETOVNO PRVENSTVO VN BRAZILIJE, Sao Paulo Kvalifikacije/štartna mesta: 1. V. BOTTAS Mercedes 1:08,322 2. S. VETTEL Ferrari +0,038 3. K. RÄIKKÖNEN Ferrari 0,216 4. M. VERSTAPPEN Red Bull 0,603 5. D. RICCIARDO Red Bull 1,007 6. S. PEREZ Force India 1,276 7. F. ALONSO McLaren 1,295 8. N. HÜLKENBERG Renault 1,381 9. C. SAINZ Renault 1,483 10. F. MASSA Williams 1,519 ... 20. L. HAMILTON Mercedes

A. V.