Kvalifikacije: Domžale - Ufa 1:0; Steaua - Rudar 3:0

Začetek obeh tekem ob 20.30

2. avgust 2018 ob 20:17,

zadnji poseg: 2. avgust 2018 ob 21:41

Domžale,Bukarešta - MMC RTV SLO

Domžale na domači zelenici izzivajo favorizirano rusko ekipo Ufo in upajo na nadaljevanje nastopov v Evropi. Tekma je odprta, saj sta ekipi na prvi tekmi remizirali.

V prvem polčasu ni bilo zadetkov, Domžalčani pa so v 50. minuti izpeljali akcijo za zadetek. Veliko dela je na levi strani opravil Tonči Mujan, prvi strel Agima Ibraimija so branilci Ufe blokirali, nato je do žoge prišel Matija Širok, ki je podal pred vrata, kjer je bil štiri metra od vrat nepokrit Lovro Bizjak.

Ravbarje opogumljajo dobre igre z začetka Prve lige, kjer so s stoodstotnim izkupičkom na 1. mestu. Na drugi strani so ruski debitanti v evropskih tekmovanjih obe prvi tekmi sezone odigrali 0:0, obe doma.

Če bo varovancem Simona Rožmana uspelo, bodo v nadaljevanju igrali proti boljšemu iz para Honved - Progres Niedercorn (Luksemburg). Madžari so prvi dvoboj v Budimpešti dobili z 1:0.

Najslabše v 2. predkrogu Evropske lige kaže Velenjčanom, ki so prvo tekmo proti Steaui oz. FCSB doma izgubili z 0:2. Zmagovalec se bo v v 3. krogu kvalifikacij pomeril z boljšim iz obračuna med Slavijo Sofijo in Hajdukom. Splitčani so prvo tekmo dobili z 1:0.

EVROPSKA LIGA

2. PREDKROG, povratni tekmi



Danes ob 20.30:

DOMŽALE - UFA (RUS) 0:0

1:0 (0:0)

Bizjak 50.

Domžale: Milić, Melnjak, Klemenčič, Dobrovoljc, Ibričić, Gnezda Čerin, Mujan, Husmani, Širok, Bizjak, Ibraimi.

Ufa: Belenov, Suhov, Nedelcearu, Tumasjan, Alikin, Jokić, Salatić, Obljakov, PAurević, Fatai, Sly.

Sodnik: Arnold Hunter (Severna Irska)

Danes ob 20.30:

STEAUA BUKAREŠTA - RUDAR VELENJE 2:0

3:0 (1:0)

Tanase 22./11-m, Morutan 49., Coman 68.

Steaua Bukarešta: Balgradean, Maranhao, Balasa, Planić, Popescu, Nedelcu, Pintilii, Morutan, Tanase, Jakolis, Coman.

Rudar Velenje: Malnar, Pušaver, Tomašević, Vasiljević, Kašnik, Pišek, Šantek, Bolha, Muić, Solomun, Šimunac.

Sodnik: Sergej Ivanov (Rusija)



V krepkem tisku sta izida prve tekme.

D. S.