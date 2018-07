Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.1 od 26 glasov Ocenite to novico! Kingsley Boateng je po podaji Nika Kapuna v 30. minuti prekinil Olimpijino strelsko sušo. Foto: BoBo Olimpija na prvih treh uradnih tekmah nove sezone ni dosegla niti zadetka, tokrat pa je s petimi goli prerešetala mrežo Crusadersa. Foto: BoBo Nik Kapun se je izkazal z dvema podajama. Foto: BoBo Dodaj v

Končno šov Olimpije: kombinatorna igra in pet golov

Povratna tekma čez teden dni v Belfastu

26. julij 2018 ob 20:07,

zadnji poseg: 26. julij 2018 ob 22:17

Belfast - MMC RTV SLO

Nogometaši Olimpije so v Stožicah kar s 5:1 ugnali Crusaders in so na dobri poti, da se prebijejo v 3. predkrog Evropske lige. Po dvakrat sta zadela Boateng in Črnic.

Po precej klavrnem izpadu v kvalifikacijah Lige prvakov in porazu proti Gorici je Olimpija z napadalno igro končno razveselila svoje navijače. Trener Ilija Stolica je precej spremenil enajsterico (Roka Kronavetra sploh ni bilo v kadru) in zadel tudi z menjavami. Ganec Kingsley Boateng je v slogu prekaljenega "golgeterja" izkoristil svoji priložnosti, velike simpatije pa je z zadetkoma od daleč (izjemen je bil njegov zadetek v 56. minuti za vodstvo z 2:0) požel novinec Matic Črnic. V sodnikovem podaljšku je zadel še Haris Kadrić. Gostje iz Severne Irske so edini zadetek dosegli v 73. minuti, ko je od daleč streljal Jordan Forsythe

Trojica Ilić-Kapun-Boateng posrkbela za prvi gol

Potem ko so bili gostje na začetku na trenutke celo boljši tekmec, je po pol ure igre je zadel Boateng. Čez skoraj pol igrišča je žogo popeljal Branko Ilić, podal na desno do Nika Kapuna, ta pa je poslal predložek pred gol, kjer je bil Boateng hitrejši od obeh osrednjih branilcev. Na četrti uradni tekmi nove sezone je tako Olimpija končno dosegla prvi zadetek. Crusaders je imel kmalu lepo priložnost za izenačenje. Po napaki domače obrambe se je Declan Caddell sam znašel pred Aljažem Ivačičem, ki je strel ubranil z nogo.

Kakšen krstni gol Črnica za Olimpijo!

Drugi zadetek je Olimpija dosegla v 56. minuti. Po povratni podaji s Kapunom je s 17 metrov imenitno meril novinec v zelenem dresu Matic Črnic. Žoga je končala v levem zgornjem kotu vrat Crusadersa. V 67. minuti je Kapun poskusil na podoben način, a je tokrat vratar O'Neill žogo brez večjih težav ukrotil. Že v naslednji minuti so glasni Olimpijini navijači spet prišli na svoj račun. Rezervist Asmir Suljić je zaposlil Boatenga, ki se ni ujel v ofsajd zanko, njegov strel s prve pa je končal v mreži.

Povratna tekma naslednji četrtek

Crusaders je bil videti nemočen, toda eden od polprotinapadov je le obrodil sadove. Od daleč je poskusil vezist Jordan Forsythe, žoga je zadela Ilića, spremenila smer in presenetila Ivačiča. Nesrečen zadetek Olimpiji ni zmedel in že v 75. minuti je sledil nov šov. Prosti strel je izvedel Daniel Miškić, po uigrani akciji svoj drugi zadetek na tekmi dosegel Črnic. V zadnjih sekundah tekme je odbito žogo v mrežo pospravil mladi Haris Kadrić, ki je zamenjal Boatenga. Povratna tekma bo čez teden dni v Belfastu. Olimpija je v evropskih pokalih najprej igrala v kvalifikacijah za Ligo prvakov, a jo je v prvem krogu izločil Quarabag.

Preostali slovenski predstavniki v Evropski ligi: Čihura - Maribor 0:0

Ufa - Domžale 0:0

Rudar - Steaua 0:2



Evropska liga, kvalifikacije, 2. predkrog:

OLIMPIJA - CRUSADERS (S. IRS) 5:1 (1:0)

2.500; Boateng 30., 68., Črnic 56., 75., Kadrić 92; Forsythe 73.

Olimpija: Ivačič, Bagnack, Miškić, Boateng (86./Kadrić), Kapun, Zarifović, Črnic, Ilić, Štiglec, Tomić (64./Suljić), Avramovski (78./Savić).

Crusaders: O'Neill, Burns, Beverland, Coates, Lowry (74./Clarke), Ward, Carvill, Cushley (59./Heatley), Cadell (82./Brown), Forsythe, Snoddy.

Sodnik: Enea Jorgji (Albanija).

Povratna tekma bo 2. avgusta. Boljši iz tega para se bo v tretjem krogu kvalifikacij pomeril s poražencem dvoboja Bate Borisov - HJK Helsinki.

T. O.