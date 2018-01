Kvalifikacije Kobajašiju, Bartol in Damjan na repu deseterice

Tekma bo v četrtek ob 14.00

3. januar 2018 ob 11:08,

zadnji poseg: 3. januar 2018 ob 16:11

Innsbruck - MMC RTV SLO

Smučarji skakalci so opravili kvalifikacije na tretji postaji novoletne turneje v Innsbrucku. Na četrtkovo tekmo se je uvrstilo vseh sedem Slovencev, najbolje se je odrezal Tilen Bartol, ki je bil deveti.

Kvalifikacije so bile zaradi vetra večkrat prekinjene, a so organizatorji vendarle vse skoke spravili pod streho. Na vrhu se je znašel Japonec Džunširo Kobajaši, ki je z daljavo kvalifikacij (131,0 m) osvojil tudi največ točk (145,9). Za njim sta se zvrstila glavna kandidata za zlatega orla, Poljak Kamil Stoch (127,5 m; 142,8 točke) in Nemec Richard Freitag (125,0 m; 142,4).

Na tekmo se je uvrstilo vseh sedem slovenskih skakalcev, najbolje se je odrezal odlični Bartol, ki je s skokom, dolgim 130,0 m, zasedel deveto mesto, za njim se je uvrstil Jernej Damjan (128,5 m). Žiga Jelar je bil 22. (124,0 m), Peter Prevc 26. (123,5 m), Timi Zajc 29. (121,0 m), Nejc Dežman 35. (123,0 m), Domen Prevc pa 46. (120,5 m).

Zajc in D. Prevc z zlatima orloma

Izidi kvalifikacij so postregli tudi s pari za četrtkovo prvo serijo na Bergislu. Tekmo bo odprl Peter Prevc, ki se bo pomeril s Poljakom Jakubom Wolnyjem, v prvih petih parih bomo videli še dva slovenska nastopa. Jelar se bo pomeril z Nemcem Piusom Paschkejem, Zajca pa čaka obračun z dvakratnim zlatim orlom, Avstrijcem Gregorjem Schlierenzauerjem. Dežman se bo za mesto v finalu udaril z Norvežanom Andreasom Stjernenom, Damjana čaka dvoboj z Avstrijcem Clemensom Aignerjem, medtem ko se bo Bartol pomeril z Avstrijcem Clemensom Leitnerjem. Zadnji slovenski nastop bo v 46. paru, ko bosta skočila Domen Prevc in Avstrijec Stefan Kraft, zmagovalec novoletne turneje v sezoni 2014/15.

Tekma bo v četrtek ob 14. uri, v neposrednem prenosu si jo boste lahko ogledali na TV SLO 2 in na MMC-ju. Turneja se bo končala v soboto v Bischofshofnu.

66. novoletna turneja

Kvalifikacije: daljava točke 1. D. KOBAJAŠI JAP 131,0 145,9 2. K. STOCH POL 127,5 142,8 3. R. FREITAG NEM 125,0 142,4 4. D. KUBACKI POL 129,5 141,0 5. S KRAFT AVT 127,0 140,3 6. M. EISENBICH. NEM 127,0 138,0 7. D. A. TANDE NOR 128,0 136,9 8. S. HULA POL 129,0 134,3 9. T. BARTOL SLO 130,0 134,1 10. J. DAMJAN SLO 128,5 134,0 ... 22. Ž. JELAR SLO 124,0 125,5 26. P. PREVC SLO 123,5 122,3 29. T. ZAJC SLO 121,0 120,4 35. N. DEŽMAN SLO 123,0 116,7 46. D. PREVC SLO 120,5 110,8

Pari 1. serije:

P. PREVC (SLO/26) - WOLNY (POL/25)

FETTNER (AVT/27) - GRANERUD (NOR/24)

PASCHKE (NEM/28) - JELAR (SLO/23)

ZAJC (SLO/29) - SCHLIERENZAUER (AVT/22)

AMMANN (ŠVI/30) - JOHANSSON (NOR/21)



KASAI (JAP/31) - KOT (POL/20)

COLLOREDO (ITA/32) - FANNEMEL (NOR/19)

ŠTURSA (ČEŠ/33) - SCHMID (NEM/18)

HUBER (AVT/34) - TAKEUČI (JAP/17)

DEŽMAN (SLO/35) - STJERNEN (NOR/16)



WOHLGENANNT (AVT/36) - HAYBÖCK (AVT/15)

R. KOBAJAŠI (JAP/37) - WELLINGER NEM/14

PILCH (POL/38) - LEYHE (NEM/13)

ZYLA (POL/39) - GEIGER (NEM/12)

KORNILOV (RUS/40) - FORFANG (NOR/11)

AIGNER (AVT/41) - DAMJAN (SLO/10)

LEITNER (AVT/42) - BARTOL (SLO/9)

ALTENBURGER (AVT/43) - HULA (POL/8)

LACKNER (AVT/44) - TANDE (NOR/7)

KOŽIŠEK (ČEŠ/45) - EISENBICHLER (NEM/6)



D. PREVC (SLO/46) - KRAFT (AVT/5)

MÄÄTTÄ (FIN/47) - KUBACKI (POL/4)

PEIER (ŠVI/48) - FREITAG (NEM/3)

SCHIFFNER (AVT/49) - STOCH (POL/2)

DESCHWAN. (ŠVI/50) - D. KOBAJAŠI JAP/1

R. K., M. L.