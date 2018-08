Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 9 glasov Ocenite to novico! Slovenske odbojkarice so doživele prvi poraz v boju za EP 2019. Foto: Odbojkarska zveza Slovenije Twitter Sorodne novice Odbojkarice brez težav slavile na Islandiji Za uvod v kvalifikacije zmaga slovenskih odbojkaric Dodaj v

Belgijke Slovenkam zadale prvi poraz v boju za EP

Na EP vodita prvi dve mesti

22. avgust 2018 ob 09:12,

zadnji poseg: 22. avgust 2018 ob 22:25

Antwerpen - MMC RTV SLO

Slovenske odbojkarice so doživele prvi poraz v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, v Antwerpnu so jih s 3:0 v nizih odpravile favorizirane Belgijke.

Belgijke so še enkrat pokazale svojo moč, že tretjo tekmo zapored niso oddale niti niza, z zmago nad Slovenijo pa so potrdile vodstvo v kvalifikacijski skupini A. Slovenke so kljub porazu še naprej na drugem mestu, ki zagotavlja odhod na EP 2019. Na evropsko prvenstvo, ki bo na Madžarskem, Poljskem, Slovaškem in v Turčiji, namreč vodita prvo in drugo mesto.

Slovenke, pri katerih se je s 14 točkami najbolj izkazala korektorka Iza Mlakar, so dobro servirale, bile boljše pri sprejemu, v vseh drugih elementih pa so bile boljše gostiteljice. Te so bile v 1. nizu po ogorčenem boju boljše s 25:23. Belgijkam je uspelo tudi s pomočjo sreče v ključnih trenutkih dobiti tudi drugi niz (25:16). Hud boj je potekal tudi v tretjem nizu, ki so ga gostiteljice dobile s 25:21.

Slovenke se bodo z Belgijkami pomerile še v soboto v Mariboru.

KVALIFIKACIJE ZA EP 2019

SKUPINA A

BELGIJA - SLOVENIJA

3:0 (23, 16, 21)

IZRAEL - ISLANDIJA

3:0 (19, 20, 18)

Sobota ob 20.30:

SLOVENIJA - BELGIJA



Vrstni red: Belgija 9, Slovenija 6, Izrael 3, Islandija 0.

Na evropsko prvenstvo, ki bo na Madžarskem, Poljskem, Slovaškem in v Turčiji, vodita prvo in drugo mesto.

