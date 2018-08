Kvalifikacije za Evropsko ligo: Maribor - Čihura 0:0

Na prvi tekmi ni bilo zadetkov

2. avgust 2018 ob 20:03,

zadnji poseg: 2. avgust 2018 ob 20:24

Maribor - MMC RTV SLO

Nogometaši Maribora na povratni tekmi 2. predkroga Evropske lige gostijo Čihuro. Vsakršna zmaga jih pelje v naslednji krog.

Dvoboj se je začel ob 20.15.

Maribor pred dobro napolnjenimi tribunami Ljudskega vrta načrtuje preskok Čihure, ki je pred tednom dni v Tbilisiju iztržila ugodnih 0:0. Gruzijci bi lahko prišli do presenečenja in napredovanja že z remijem, pri katerem bi dosegli vsaj en zadetek. Vijoličasti so zaradi svojega evropskega pedigreja in koeficienta seveda nesporni favoriti, a nedeljska tekma z Muro (0:0) je bilo resno opozorilo, da se lahko zaplete, če ne bodo izkoristili priložnosti. Zaigral bo tudi letos ključni vezist Amir Dervišević, za dvig samozavesti so v sredo oznanili podaljšanje pogodbe s kapetanom Marcosom Tavaresom. Izbrance Darka Milaniča v primeru uspeha čaka zmagovalec dvoboja Osijek - Rangers, na prvi tekmi so bili na Hrvaškem z 1:0 boljši Škoti.

EVROPSKA LIGA, 2. PREDKROG, povratna tekma, danes ob 20.15:

MARIBOR - ČIHURA (GRU) (prva tekma: 0:0)

0:0 (-:-)

Maribor: Handanović, Pihler, Šuler, Ivković, Viler, Vrhovec, Dervišević, Bajde, Hotić, Tavares, Zahović.

Čihura: Hamzić, Čikvaidze, Mirtshulava, Maisašvili, Čieteišvili, Kahabrišvili, Kakubava, Markozašvili, Bugridze, Gabedava, Sardališvili.

Sodnik: Halil Umut Meler (Turčija)

Ob 20.30:

DOMŽALE - UFA (RUS) (0:0)

STEAUA - RUDAR VELENJE (2:0)

Ob 21.00:

CRUSADERS (S. IRS) - OLIMPIJA (1:5)

T. O.