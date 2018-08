Kvalifikacije za Ligo prvakov: Salzburg - Crvena zvezda 2:0

PSV - Bate, Paok - Benfica

29. avgust 2018 ob 21:00

zadnji poseg: 29. avgust 2018 ob 21:49

Salzburg - MMC RTV SLO

V skupinskem delu Lige prvakov so prosta še tri mesta. V Salzburgu gostuje Crvena zvezda, v Eindhovnu se merita PSV in Bate Borisov, v Solunu pa pri Paoku gostuje Benfica.

Rdeči biki in Beograjčani so se prejšnji teden na Marakani oziroma stadionu Rajka Mitića razšli brez zadetkov. V prvem polčasu so bili podjetnejši gostje, v drugem pa si je več priložnosti – tudi najlepšo na tekmi – priigrala Zvezda.

Avstrijski prvak se je le enkrat uvrstil v najmočnejše evropsko klubsko tekmovanje, leta 1994 kot Casino Salzburg, rdeče-beli, ki so leta 1991 postali evropski prvaki, pa v Ligi prvakov, odkar se ta igra z novim formatom s skupinskim delom, še niso sodelovali. Nazadnje so med evropsko elito igrali leta 1992. V zadnjem krogu kvalifikacij je Zvezda izpadla leta 2007, ko je bil boljši škotski Rangers.

Nizozemski prvak PSV si je dobro izhodišče priigral že na prvi tekmi v Belorusiji, kjer je slavil s 3:2, tudi Paok se je z Luza vrnil z ugodnim izidom, saj je remiziral in dosegel gol v gosteh 1:1.

V torek so si mesto v najmočnejšem klubskem tekmovanju priigrali atenski AEK, bernski Young Boysi in amsterdamski Ajax. Žreb skupin bo v četrtek ob 18.00 v Monte Carlu.

Liga prvakov, 4. predkrog, prvaki, sreda ob 21.00:

SALZBURG - CRVENA ZVEZDA 2:0 (1:0) 0:0

Dabbur 45., 48./11-m



Salzburg: Stanković, Lainer, Ramalho, Pongračić, Ulmer, Haidara, Wolf, Samassekou, Schlager, Daka, Dabbur.

Crvena zvezda: Borjan, Stojković, Savić, Degenek, Rodić, Jovičić, Krstičić, Milić, Simić (37./Jovančić), Radonjić, Nabouhane.

Sodnik: Cüneyt Cakir (Turčija)

PSV EINDHOVEN - BATE BORISOV 2:0 (2:0) 3:2

Bergwijn 14., de Jong 36.



Neprvaki, sreda ob 21.00:

PAOK SOLUN - BENFICA 1:3 (1:3) 1:1

Prijović 13.; Jardel 20., Salvio 26., Pizzi 39.

Odigrano v torek, prvaki:

Dinamo Zagreb - YOUNG BOYS 1:2 (1:0) 1:1

Hajrović 7.; Hoarau 64./11-m, 66.

Stojanović (Dinamo) je igral vso tekmo.

AEK ATENE - Vidi (MAD) 1:1 (0:0) 2:1

Mantalos 48./11-m; Nego 57.

RK: H. Lopes 80., Livaja 98./oba AEK

Neprvaki:

Dinamo Kijev - AJAX 0:0 1:3

Verbič (Dinamo) je igral vso tekmo. Sodnik je bil Damir Skomina. Dušan Tadić (Ajax) je v 14. minuti z 11-metrovke zadel vratnico.

V odebeljenem tisku je izid prvih tekem.

