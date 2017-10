Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.1 od 16 glasov Ocenite to novico! Roman Bezjak je imel v 19. minuti lepo priložnost, vendar ni zadel žoge. Foto: Reuters Josip Iličić je bil v prvem polčasu zelo opazen. Ko je bil po podaji Bezjaka sam pred Hartom, je angleški vratar zadnji hip žogo zbil v kot. Foto: Reuters Marcus Rashford je v 63. minuti lobal Jana Oblaka, Rajko Rotman pa je pravočasno odbil žogo v avt. Foto: Reuters Sorodne novice Za čudež v Londonu nujna prekinitev "stavke" v gosteh Dodaj v

Kvalifikacije za SP: Anglija - Slovenija 0:0

Slovenija upa tudi na spodrsljaj Slovaške na Škotskem

5. oktober 2017 ob 19:34,

zadnji poseg: 5. oktober 2017 ob 22:10

London - MMC RTV SLO

Slovenska nogometna reprezentanca na slovitem Wembleyju igra kvalifikacijski dvoboj z Anglijo, ki ji v skupini F kaže najbolje v boju za neposredno uvrstitev na SP 2018.

Trenutni izid v drugem polčasu je 0:0. Angleži po dobri uri igre močno pritisnili. V 63. minuti je po protinapadu Marcus Rashford lobal Oblaka, Rajko Rotman pa je pravočasno odbil žogo. V 65. minuti je še bolj zadišalo pa angleškem vodstvu. Sterling je že premagal Oblaka, steber slovenske obrambe Boštjan Cesar (99. reprezentančna tekma) pa je preprečil zadetek.

Slovenci so se v prvem polčasu dobro držali, taktično so izpolnili svoje naloge, bili so disciplinirani. V 19. minuti je imel po podaji Josipa Iličića lepo priložnost Roman Bezjak, ki pa v kazenskem prostoru ni dobro zadel žoge.

Angleži so imeli terensko premoč, prvi je Jana Oblaka ogrel Harry Kane, v 26. minuti je natančno meril Jordan Henderson, Oblak je bil spet izjemen tik pred polčasom je s prostega strela nevarno zagrozil Rashford, ki je bil v angleški reprezentanci tudi najbolj razpoložen.

Selektor Srečko Katanec je presenetil s prvo enajsterico. Priložnost sta poleg Šporarja od prve minute dobila tudi Rene Krhin in Roman Bezjak.

Prenos je na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Slovenija bo v nedeljo igrala še v Stožicah proti Škotski.

KVALIFIKACIJE ZA SP 2018, skupina F

Danes ob 20.45 (TV SLO 2/MMC):

ANGLIJA - SLOVENIJA 0:0 (0:0)

60.000 gledalcev.

Anglija (4-2-3-1): Hart; Walker, Stones, Cahill, Bertrand; Dier, Henderson; Oxlade-Chamberlain ( 64./Lingard), Sterling, Rashford; Kane.

Slovenija (4-2-3-1): Oblak; Struna, Cesar, Mevlja , Jokić; Rotman , Krhin ; Verbič, Bezjak ( 72./Repas), Iličić; Šporar ( 55./Birsa).

Sodnik: Felix Zwayer (NEM)

MALTA - LITVA 1:1 (1:0)

Agius 23.; Slivka 53.

ŠKOTSKA - SLOVAŠKA 0:0 (0:0)

RK: Mak 23./Slovaška



Nedelja ob 18.00:

SLOVENIJA - ŠKOTSKA (prenos: TV SLO 2/MMC)



Sodnik: Jonas Eriksson (ŠVE)

SLOVAŠKA - MALTA

LITVA - ANGLIJA

Lestvica: ANGLIJA 8 6 2 0 16:3 20 SLOVAŠKA 8 5 0 3 14:6 15 SLOVENIJA 8 4 2 2 10:4 14 ŠKOTSKA 8 4 2 2 14:10 14 LITVA 8 1 2 5 6:18 5 MALTA 8 0 0 8 2:21 0

