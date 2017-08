Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Antoine Griezmann je kronal uvodno premoč Francozov. Foto: Reuters VIDEO Griezmann zadel za vodstv... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Francozi razbili Nizozemce in se močno približali SP-ju

Ciper po zaostanku z 0:2 ugnal BiH

31. avgust 2017 ob 20:45,

zadnji poseg: 31. avgust 2017 ob 22:37

St. Denis - MMC RTV SLO

Nogometaši Francije so v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo napolnili mrežo Nizozemcev (4:0) in so na odlični poti, da dvignejo vozovnico za Rusijo.

Evropski podprvaki iz lanskega evropskega prvenstva so izraziti favoriti. Nizozemce bi izločili iz boja za prvo mesto v skupini in naredili velik korak proti mundialu v Rusiji.

Griezmann začel šov na Stade de Francu

Gostitelji so začeli precej bolje. V 14. minuti si je Antoine Griezmann izmenjal dvojno podajo z Olivierjem Giroudom in prišel sam pred Jasperja Cillessena. Rutinirano ga je ukanil z levo nogo.

Lemar unovčil prednost igralca več

V drugem polčasu so bili Nizozemci popolnoma razglašeni. Kevin Strootman je v 56. minuti pprejel drugi rumeni karton. Zelo stroga odločitev sodnika Gianluce Rocchija. Z igralcem več so jih Francozi popolnoma nadigrali. Thomas Lemar je v 73. minuti povišal na 2:0 z izjemnim strelom z levico z roba kazenskega prostora. Dve minuti po protinapadu tirje Francoszi prišli pred vrataja Cillessena, Griezmann je zaposlil Lemarja, ki je le še potisnil žogo v prazno mrežo. Novi član PSG-ja Kylian Mbappe je postavil končni izid v 91. minuti.

Bolgari znova upajo

Nizozemci so se po porazu znašli v težkem položaju, saj so v skupini A z desetimi točkami četrti, od vodilne Francije jih imajo šest manj. Bolgarija je s 3:2 premagala Švedsko, odločil je Ivajlo Čočev v 79. minuti. Francozi imajo 16 točk, Švedi zaostajajo tri točke, Bolgari pa štiri.

Visoka zmaga Belgije

Belgija se je znesla nad Gibraltarjem in že v prvem polčasu zabila šest golov, ob tem pa je od 40. minute igrala z igralcem manj, saj je Axel Witsel dobil rdeč karton. V prvem polčasu so zadeli Romelu Lukaku je zadel dvakrat, Eden Hazard, Witsel, Dries Mertens in Thomas Meunier enkrat. A se Belgijci niso ustavljali, v drugem polčasu so zadeli še trikrat, natančna sta bila Meunier dvakrat in Lukaku enkrat.

Švica še vedno tri točke pred Portugalci

Evropski prvaki Portugalci so s 5:1 premagali Ferske otoke, trikrat je bil natančen povratnik na zelenice Cristiano Ronaldo. Švica je pričakovano prišla do treh točk proti Andori (3:0). To je bila sedma zmaga Švice, ki vodi v skupini B, od drugouvrščene Portugalske ima tri točke več.

Skupina A:

FRANCIJA - NIZOZEMSKA 4:0 (1:0)

Griezmann 14., Lemar 73., 88., Mbappe 91.

RK: Strootman 62./Nizozemska

Francija: Lloris, Sidibe, Koscielny, Umtiti, Kurzawa, Kante, Pogba, Coman (81./Lacazette), Griezmann (89./Fekir), Lemar, Giroud (75./Mbappe).

Nizozemska: Cillessen, Fosu-Mensah, de Vrij, Hoedt, Blind, Wijnaldum, Strootman, Sneijder (46./Vilhenia), Robben, Promes, Janssen (64./van Persie).

Sodnik: Gianluca Rocchi (Italija)

LUKSEMBURG - BELORUSIJA 1:0 (0:0)

Da Mota 60.

BOLGARIJA - ŠVEDSKA 3:2 (2:2)

Manolev 12., Kostadinov 33., Čočev 79.; Lustig 29., Berg 44.

Forsberg (Švedska) je v 16. minuti zapravil 11-m.

Lestvica: FRANCIJA 7 5 1 1 15:5 16 ŠVEDSKA 7 4 1 2 14:7 13 BOLGARIJA 7 4 0 3 12:14 12 NIZOZEMSKA 7 3 1 3 13:10 10 BELORUSIJA 7 1 2 4 4:12 5 LUKSEMBURG 7 1 1 5 7:17 4

Skupina B:

MADŽARSKA - LATVIJA 3:1 (2:1)

Kadar 6., Szalai 26., Solovjovs 68./ag; Freimanis 40.

ŠVICA - ANDORA 3:0 (1:0)

Seferović 43., 63., Lichtsteiner 67.



PORTUGALSKA - FERSKI OTOKI 5:1 (2:1)

Ronaldo 3., 29./11-m, 65., Vatnhamar 58./ag, Oliveira 85.; Baldvinsson 38.

Lestvica: ŠVICA 7 7 0 0 15:3 21 PORTUGALSKA 7 6 0 1 27:4 18 MADŽARSKA 7 3 1 3 11:8 10 FERSKI OTOKI 7 1 2 4 3:15 5 ANDORA 7 1 1 5 2:16 4 LATVIJA 7 1 0 6 3:15 3

Skupina H:

BELGIJA - GIBRALTAR 9:0 (6:0)

Mertens 16., Meunier 18., 61., 67., Lukaku 21., 38., 84./11-m, Witsel 27., Hazard 45. RK: Witsel 40./Belgija

CIPER - BiH 3:2 (0:2)

Christofi 65., Laban 67., Sotiriu 76.; Šunjić 33., Višća 44.



GRČIJA - ESTONIJA 0:0

Lestvica: BELGIJA 7 6 1 0 33:2 19 GRČIJA 7 3 4 0 10:3 13 BiH 7 3 2 2 15:8 11 CIPER 7 3 1 3 8:11 10 ESTONIJA 7 1 2 4 5:17 5 GIBRALTAR 7 0 0 7 3:33 0

A. G.