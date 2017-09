Nizozemci doma ugnali Bolgare, Švedska odpihnila Belorusijo

Vida pomagal Hrvaški do zmage nad Kosovom

3. september 2017 ob 16:03,

zadnji poseg: 3. september 2017 ob 20:05

Zagreb - MMC RTV SLO

Nizozemski nogometaši so dobili tekmo 8. kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2018 v skupini A. S 3:1 so premagali Bolgare. Hrvati so na Maksimiru stežka strli Kosovo (1:0).

Gostitelji v oranžnem so povedli v 7. minuti, ko je po podaji Dannyja Blinda z leve strani iz neposredne bližine zadel Davy Proepper. Vodstvo je v nadaljevanju podvojil zimzeleni Arjen Robben, ki je v 67. minuti po vnovični Blindovi podaji z leve strani hladnokrvno zadel za 2:0, a rajanje nizozemskih navijačev ni trajalo dolgo, saj so Bolgari dve minuti pozneje zaostanek prepolovili.

Po predložku s prostega strela se je Georgi Kostadinov zelo narahlo z glavo dotaknil žoge, ki je pristala v mreži za 2:1. Toda zmaga Nizozemcev nikoli ni bila ogrožena, Proepper je poskrbel, da je poln izkupiček točk ostal v Amsterdamu. Quincy Promes je pred vrata s predložkom zaposlil Proepperja, ki je z glavo žogo poslal v malo mrežico in potrdil zmago Nizozemske.

Vida odrešil Hrvate

Nogometaši hrvaške reprezentance so na Maksimiru v Zagrebu vendarle uspeli streti odpor izbrane vrste Kosova. Zmagali so z 1:0, edini zadetek je dosegel Domagoj Vida. Srečanje 7. kroga kvalifikacij v skupini I je bilo v hrvaški prestolnici v soboto prekinjeno zaradi močnega naliva v 20. minuti. Delegat tekme se je odločil, da bodo boj za točke nogometaši nadaljevali v nedeljo popoldne. Hrvati so se dolgo mučili z nasprotnikom, bili so podjetnejši, a žoge nikakor niso uspeli spraviti v mrežo - vse do 74. minute, ko se je med strelce vpisal Vida. Ta je po natančnem predložku Luke Modrića z desne strani iz bližine z glavo premagal nemočnega vratarja Samirja Ujkanija.

Z zmago in novimi tremi točkami so Hrvati spet zavzeli vrh lestvice v skupini I, pred drugouvrščeno Ukrajino imajo dve točki naskoka, še točko več imajo od tretjeuvrščene Islandije.

Kvalifikacije za SP 2018

Skupina I, preložena tekma:

HRVAŠKA - KOSOVO 1:0 (0:0)

Vida 74.

Lestvica: HRVAŠKA 7 5 1 1 12:2 16 UKRAJINA 7 4 2 1 11:5 14 ISLANDIJA 7 4 1 2 9:7 13 TURČIJA 7 3 2 2 11:8 11 FINSKA 7 1 1 5 5:10 4 KOSOVO 7 0 1 6 3:19 1

Skupina A:

NIZOZEMSKA - BOLGARIJA 3:1 (1:0)

Proepper 7., 80., Robben 67.; Kostadinov 69.

BELORUSIJA - ŠVEDSKA 0:4 (0:3)

Forsberg 18., Nyman 24., Berg 37., Granqvist 84./11-m

Ob 20.45:

FRANCIJA - LUKSEMBURG

Lestvica: ŠVEDSKA 8 5 1 2 18:7 16 FRANCIJA 7 5 1 1 15:5 16 NIZOZEMSKA 8 4 1 3 16:11 13 BOLGARIJA 8 4 0 4 13:17 12 BELORUSIJA 8 1 2 5 4:16 5 LUKSEMBURG 7 1 1 5 7:17 4

Skupina B:

FERSKI OTOKI - ANDORA 1:0 (1:0)

Rolantsson 32.

Ob 20.45:

MADŽARSKA - PORTUGALSKA



LATVIJA - ŠVICA

Lestvica: ŠVICA 7 7 0 0 15:3 21 PORTUGALSKA 7 6 0 1 27:4 18 MADŽARSKA 7 3 1 3 11:8 10 FERSKI OTOKI 8 2 2 4 4:15 8 ANDORA 8 1 1 6 2:17 4 LATVIJA 7 1 0 6 3:15 3

Skupina H:

ESTONIJA - CIPER 1:0 (0:0)

Kaeit 90.

Ob 20.45:

GRČIJA - BELGIJA

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju.



GIBRALTAR - BiH

Lestvica: BELGIJA 7 6 1 0 33:2 19 GRČIJA 7 3 4 0 10:3 13 BiH 7 3 2 2 15:8 11 CIPER 8 3 1 4 8:12 10 ESTONIJA 8 2 2 4 6:17 8 GIBRALTAR 7 0 0 7 3:33 0

M. L.