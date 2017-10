Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 8 glasov Ocenite to novico! Portugalska je lani v Franciji osvojila naslov evropskega prvaka. Foto: Reuters VIDEO Zadetek Andreja Silve za 2:0 VIDEO Avtogol Djourouja za vods... Dodaj v

Na svetovno prvenstvo še Portugalska in Francija

V dodatne kvalifikacije Švica, Švedska in Grčija

10. oktober 2017 ob 20:42,

zadnji poseg: 10. oktober 2017 ob 22:57

Lizbona - MMC RTV SLO

Portugalska je v Lizboni z 2:0 premagala Švico in si zagotovila pot na svetovno prvenstvo v nogometu. To je z zmago z 2:1 nad Belorusijo potrdila tudi Francija.

Na prvi tekmi Portugalske in Švice je bila septembra lani Švica v Baslu boljša z 2:0, ko za goste ni igral Cristiano Ronaldo. Od tedaj sta obe reprezentanci nizali same zmage, na odločilnem obračunu pa so si prvo mesto v skupini B priigrali Portugalci, saj imajo boljšo skupno razliko v zadetkih.

V skupini A je prva Francija, druga pa Švedska, čeprav je z 2:0 izgubila pri že pred tekmo praktično odpisanih Nizozemcih, ki so na desetih tekmah zbrali enako število točk kot Švedi, a imajo precej slabšo razliko v zadetkih.

V skupini H si je prvo mesto že prej zagotovila Belgija, drugo pa je potrdila Grčija z domačo zmago s 4:0 nad Gibraltarjem.



Dodatne kvalifikacije:

Nosilci:

ŠVICA

ITALIJA

HRVAŠKA

DANSKA

Nenosilci:

SEVERNA IRSKA

ŠVEDSKA

IRSKA

GRČIJA

Žreb parov dodatnih kvalifikacij bo v torek, 17. oktobra, ob 14.00 v Zürichu. Izžrebali bodo tudi, kdo bo gostil prve tekme, ki bodo od 9. in 11. novembra. Povratna srečanja bodo od 12.-14. novembra.



SKUPINA A

FRANCIJA - BELORUSIJA 2:1 (2:1)

Griezmann 27., Giroud 33.; Saroka 44.



LUKSEMBURG - BOLGARIJA 1:1 (1:0)

Thill 3.; Čočev 68.



NIZOZEMSKA - ŠVEDSKA 2:0 (2:0)

Robben 16./11-m, 40.

Lestvica: FRANCIJA * 10 7 2 1 18:6 23 ŠVEDSKA 10 6 1 3 26:11 19 NIZOZEMSKA 10 6 1 3 23:12 19 BOLGARIJA 10 4 1 5 14:19 13 LUKSEMBURG 10 1 3 6 8:26 6 BELORUSIJA 10 1 2 7 6:21 5 * - uvrščena na SP



SKUPINA B

MADŽARSKA - FERSKI OTOKI 1:0 (0:0)

Bode 81.



LATVIJA - ANDORA 4:0 (2:0)

Ikaunieks 11., 63., Sabala 19., 59.



PORTUGALSKA - ŠVICA 2:0 (1:0)

Djourou 41./ag, Andre Silva 57.

Portugalska: Rui Patricio, Eliseu (68./Antunes), Fonte, Pepe, Soares, Carvalho, Moutinho, Bernardo Silva, Joao Mario (91./Danilo Pereira), Andre Silva (75./Andre Gomes), Ronaldo.

Švica: Sommer, Rodriguez, Djourou, Schär, Lichtsteiner, Džemaili (66./Zuber), Freuler (46./Zakaria), Xhaka, Mehmedi (66./Embolo), Shaqiri, Seferović.

Sodnik: Cüneyt Cakir (Turčija)

Lestvica: PORTUGALSKA * 10 9 0 1 32:4 27 ŠVICA 10 9 0 1 23:7 27 MADŽARSKA 10 4 1 5 14:14 13 FERSKI OTOKI 10 2 3 5 4:16 9 LATVIJA 10 2 1 7 7:18 7 ANDORA 10 1 1 8 2:23 4 * - uvrščena na SP



SKUPINA H

BELGIJA - CIPER 4:0 (1:0)

E. Hazard 12., 63./11-m, T. Hazard 52., Lukaku 78.



ESTONIJA - BiH 1:2 (0:0)

Antonov 75.; Hajrović 48., 84.



GRČIJA - GIBRALTAR 4:0 (1:0)

Torosidis 32., Mitroglou 61., 63., Gianniotas 78.

Lestvica: BELGIJA * 10 9 1 0 43:6 28 GRČIJA 10 5 4 1 18:6 19 BiH 10 5 2 3 24:13 17 ESTONIJA 10 3 2 5 13:19 11 CIPER 10 3 1 6 9:18 10 GIBRALTAR 10 0 0 10 3:47 0 * - uvrščena na SP

M. R.