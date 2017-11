Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 43 glasov Ocenite to novico! Slovenija je igrala brez petih igralcev, ki so blesteli na evropskem prvenstvu 2017, tudi brez Gorana Dragića in Luke Dončića. Vseeno že 16. zaporedna zmaga na uradnih tekmah ni bila ogrožena. Foto: www.alesfevzer.com Rado Trifunović je veliko menjal, priložnost pa so dobili vsi njegovi varovanci, zadnji je v igro vstopil Blaž Mahkovic. Foto: BoBo Dragi prijatelji, žal mi je, da nisem z vami. Želim vam veliko uspehov v naslednjih tekmah. Bodite to, kar smo vedno bili. Nihče od nas ni bil nad ekipo, edina pomembna tekma pa je naslednja. Imamo novo moštvo, nove izzive, a hkrati dobre igralce in vodstvo. Sporočilo Igorja Kokoškova pred tekmo Vlatko Čančar je že v prvem polčasu dosegel 16 od svojih 20 točk. Foto: BoBo Jaka Blažič je v 22 minutah (večjo minutažo je imel le Klemen Prepelič) dosegel 14 točk ob metu iz igre 6/11. Foto: BoBo Žan Mark Šiško je dosegel svoji prvi točki v slovenski članski reprezentanci. Foto: BoBo Sorodne novice Bi lahko spor med Fibo in Evroligo rešila Evropska komisija? Motiviranim Belorusom bo težave povzročala hitra igra evropskih prvakov Dodaj v

Po hitrem vodstvu Slovenija v drugem polčasu igrala s pol moči

Čančar dosegel 20 točk; v nedeljo še tekma proti Španiji

24. november 2017 ob 09:11,

zadnji poseg: 24. november 2017 ob 22:10

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenska košarkarska reprezentanca je na prvi tekmi po zlati septembrski zgodbi v Stožicah, kjer je bilo 7.000 gledalcev, zanesljivo premagala Belorusijo s 87:74.

Slovenija (brez petih igralcev, ki so sodelovali na EP-ju 2017) je že v drugi četrtini povedla z 61:37 in do konca precej rutinirano nadzirala rezultat, Belorusi pa so se lahko približali zgolj na dvanajst točk. Reprezentanca je pokazala vrline, ki so jo krasile tudi na evropskem prvenstvu: borbenost in kombinatoriko, res pa je, da posebne natančnosti pri metih od daleč ni bilo (trojke 5/22).

A tekmec je bil vsaj razred slabši, delal je številne napake, tako da Slovenci v resnici niso imeli težkega dela. Vseh 12 igralcev je dobilo priložnost, najboljši strelec pa je bil Vlatko Čančar z 20 točkami. Šestnajst jih je dosegel že do polčasa.

Selektor Rado Trifunović je tekmo začel s peterko Rupnik, Prepelič, Blažič, Čančar in Vidmar. Ko se je za vodstvo 9:2 Gašper Vidmar prvič obesil na obroč, je Belorusija slovenski nalet že ustavila z minuto odmora.

Ob polčasu Slovenija vodila za 18

Naveza Blažič-Vidmar je prinesla vodstvo 16:7, Klemen Prepelič je svoji prvi točki vpisal za vodstvo 22:10, v 12. minuti pa je po protinapadu prvi koš v slovenski članski reprezentanci dosegel Žan Mark Šiško za vodstvo 28:12. Čančar je za svojo 14. točko izpeljal lepo akcijo za vodstvo 35:21. V zadnji minuti prvega polčasa je bilo že 18 točk prednosti (42:24), na začetku drugega polčasa pa dvajset.

V tretji četrtini po zabijanju Jake Blažiča Slovenija povedla za 24 točk (61:37) in razumljivo v igri ni bilo več toliko bojevitosti, kar so Belorusi, pri katerih je bil najučinkovitejši Maalik Wayns (14 točk), izkoristili in tretjo četrtino dobili s 25:27. Ko so zaostanek znižali na 70:58, so Slovenci spet zaigrali resneje in tekmo mirno pripeljali do konca.

V nedeljo proti Španiji

Kvalifikacije za uvrstitev na svetovno prvenstvo je v predtekmovalni skupini A tudi Španija (boljša je bila od Črne gore) začela z zanesljivo zmago, kdo je z močno spremenjeno zasedbo boljši, pa bo povedal nedeljski medsebojni dvoboj v Burgosu. Presenečenje 1. kroga kvalifikacij je zmaga Nizozemske nad Hrvaško z 68:61.

Kvalifikacije za SP 2019, skupina A, 1. krog:

SLOVENIJA - BELORUSIJA

87:74 (22:12, 20:12, 25:27, 20:23)

Čančar 20 Wayns 14 Blažič 14 Meščarakou 13 Vidmar 11 Ljutič 11 Prepelič 9 Kudraucau 11 Dimec 7 Salaš 10 Rupnik 7 Semjanjuk 6 Zagorac 6 Pustahvar 6 Hrovat 3 Trastcinecki 3 Lapornik 3 Rebec 3 Mahkovic 2 Šiško 2 Prosti meti: 18/23; 14/15 Met za dve 27/43; 15/39 Trojke: 5/22; 10/29 Skoki 34; 41

ČRNA GORA - ŠPANIJA

66:79 (15:15, 14:23, 12:20, 25:21)

Ivanović 10; Colom Barrufet in Vazquez po 15.



2. krog, nedelja ob 19.30:

ŠPANIJA - SLOVENIJA (Burgos)



BELORUSIJA - ČRNA GORA

Skupina B, 1. krog:

ŠVEDSKA - UKRAJINA

76:84 (22:25, 12:28, 19:16, 23:15)

TURČIJA - LATVIJA

85:73 (14:20, 23:14, 30:20, 18:19)

2. krog, nedelja ob 17.00:

LATVIJA - ŠVEDSKA

Ob 18.00:

UKRAJINA - TURČIJA

V 2. delu kvalifikacij bodo v skupini I igrale prve tri ekipe iz skupin A in B. Na SP 2019 bodo vodila prva tri mesta.

Hujša poškodba Eve Lisec

Slovenska košarkarska reprezentantka Eva Lisec (Famila Schio) si je na tekmi 5. kroga Evrolige proti Montpellierju nekaj sekund pred koncem srečanja strgala Ahilovo tetivo. Liščeva je za slovensko reprezentanco na prvi kvalifikacijski tekmi za EP 2019 proti Romuniji dosegla 26 točk, proti Finski pa ji je uspel dvojni dvojček.

