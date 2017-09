Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 66 glasov Ocenite to novico! Slovenija je po dnevih grmenja pokazala tisto, kar hočejo navijači: napadalno in učinkovito igro. Foto: Sandi Fišer Občutki so pozitivni. Čestitke fantom, igrali so resno vso tekmo. Nove fante, ki so igrali, bi ocenil odlično. Poskušali bomo zmagati tudi na zadnjih dveh tekmah. Ponosen sem na 14 točk. Imeli bi jih lahko tudi več, ampak tudi manj. Srečko Katanec, selektor Slovenije Slovenska premoč je bila očitna v vseh kategorijah. Foto: RTV Slovenija VIDEO Birsa mojstrsko zadel za 4:0 VIDEO Verbič povišal na 3:0 VIDEO Na 2:0 z nove 11-metrovke... VIDEO Prekršek nad Cesarjem: Ne... VIDEO Iličič z 11-m poskrbel za... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Tako se igra in zabija gole! Slovenija s 4:0 razbila Litvo.

Prva zadetka dosegel Iličić, v polno še Verbič in Birsa

4. september 2017 ob 10:00,

zadnji poseg: 4. september 2017 ob 23:20

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenska nogometna reprezentanca je s 4:0 premagala Litvo, potem ko je pokazala povsem drugačen obraz kot v petek v Trnavi. Drugo mesto v skupini F je spet blizu - Slovaška ima le točko prednosti.

Takšnega preporoda v slovenski igri ni bilo pričakovati. Slovenija je ves čas narekovala ritem, selektor Katanec je s spremenjeno prvo postavo (sistem 4-2-3-1 z zadnjima veznima igralcema Rotmanom in Kurtićem in Šporarjem v konici napada) zadel v polno, sredina igrišča je delovala tako, kot mora in prebudil se je tudi napad. Dvakrat je zadel Josip Iličić - obakrat iz enajstmetrovke, na 3:0 je v 82. minuti povišal Benjamin Verbič, na koncu je po imenitni samostojni akciji zadel še rezervist Valter Birsa. 6.230 gledalcev je bilo upravičeno navdušenih!

Že začetek je pokazal, da se želi Slovenija odkupiti za anemično predstavo v Trnovi. Prvo večjo priložnost je imel Josip Iličić v 17. minuti, a je streljal čez gol. V 25. minuti je Benjamin Verbič s peto podal Iličiću, ki so ga nepravilno ustavili v kazenskem prostoru. Sodnik je pokazal na belo točko, Iličić je žogo poslal v desni kot, Šetkus se je vrgel v levega.

Oblak samo enkrat na resni preizkušnji

"Nadzorujemo igro, a moramo zabiti še enega. Eden je premalo," je ob polčasu komentiral pomočnik selektorja Tomaž Kavčič. In tako se je zgodilo, čeprav je res, da se je Litva predstavila z nevarnejšo igro in v 68. minuti skoraj uspela, a je Jan Oblak s konicami prstov mojstrsko ubranil nevaren strel kapetana Fedorja Cernycha.

Že prej je Slovenija podvojila prednost. Po akciji Iličića in Jana Repasa je Repasa po uri igre zrušil litovski vratar Ernestasa Šetkusa, ki je šel preostro na žogo. Iličić je bil spet zanesljiv izvajalec najstrožje kazni. V 73. minuti je po strelu s kota z glavo dobro meril Miha Mevlja, a je z golove črte žogo izbil Mantas Kuklis.



Birsa pokazal, zakaj ga cenijo v Italiji

Slovenija je na 3:0 povišala v 83. minuti. To je bila domiselna akcija, dvojni podaji sta si izmenjala Verbič in Birsa, Verbič pa je učinkovito končal napad. Slovenska ofenziva ni pojenjala, zadetek rezervista Valterja Birse, ki je bil od daleč nevaren že nekaj minut prej, pa je bil smetana na torti in dokaz, zakaj Birsa v Serie A nosi čislano številko 10. Imenitno je ob koncu rednega dela preigraval litovsko obrambo in nato s petnajstih metrov neubranljivo meril.

"Ni bilo lahko igrati po tisti tekmi proti Slovaški, saj vemo, kako smo tam igrali. A po tekmi smo dali glave skupaj, pogovorili smo se in se danes pokazal v pravi luči. Vsi smo igrali na top nivoju," je po tekmi povedal kapetan Boštjan Cesar.

Po dnevih grmenja je takšna Slovenija, kot smo jo videli danes, prišla kot naročena. A še vedno se je treba zavedati, da je bil tekmec le - Litva. Oktobra sledi dvoboj z Anglijo na Wembleyju.

KVALIFIKACIJE ZA SP 2018, skupina F, Ljubljana (Stožice)

SLOVENIJA - LITVA 4:0 (1:0)

6.000; Iličić 25./11-m, 61./11-m, Verbič 82., Birsa 90.

Slovenija: Oblak, Skubic, Cesar , Mevlja, Viler, Rotman, Kurtić, Verbič , Repas ( 86./Vetrih), Iličić ( 85./Matavž), Šporar ( 64./Birsa).

Litva: Šetkus, Klimavičius , Kijanskas ( 79./Girdvajnis), Valskis ( 65./Spalvis), Vaitkunas , Borovskis, Slivka , Kuklis, Černych, Šernas ( 80./Verbickas), Novikovas.

Sodnik: Istvan Kovacs (Romunija)

ŠKOTSKA - MALTA 2:0 (1:0)

Berra 9., Griffiths 49.

ANGLIJA - SLOVAŠKA 2:1 (1:1)

Dier 37., Rashford 60.; Lobotka 3.

5. oktobra:

ANGLIJA - SLOVENIJA

MALTA - LITVA

ŠKOTSKA - SLOVAŠKA

8. oktobra:

LITVA - ANGLIJA

SLOVAŠKA - MALTA

SLOVENIJA - ŠKOTSKA

Lestvica: ANGLIJA 8 6 2 0 16:3 20 SLOVAŠKA 8 5 0 3 14:6 15 SLOVENIJA 8 4 2 2 10:4 14 ŠKOTSKA 8 4 2 2 14:10 14 LITVA 8 1 2 5 6:18 5 MALTA 8 0 0 8 2:21 0

Tomaž Okorn