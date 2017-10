Kvalifikacije za SP: Slovenija - Škotska 1:1

Zadnja tekma Srečka Katanca na klopi Slovenije

8. oktober 2017 ob 09:40,

zadnji poseg: 8. oktober 2017 ob 18:48

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ob 18. uri so slovenski nogometaši v Stožicah začeli še zadnjo tekmo tokratnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Nasproti jim stoji izbrana vrsta Škotske.

"Matematika še ni rekla, da smo izključeni iz boja za svetovno prvenstvo," je povedal selektor Slovenije Srečko Katanec, ko verjetno še ni vedel, da bi se lahko Sloveniji dodatne kvalifikacije izmuznile tudi v primeru, če bi končala na 2. mestu v skupini F. Osem od devetih drugouvrščenih reprezentanc se uvrsti v dodatne kvalifikacije in prav lahko bi se zgodilo, da bi bila Slovenija najslabša med drugouvrščenimi.

Bosna in Hercegovina je (skupina H) namreč edina, ki bi jo Slovenija lahko še prehitela na razpredelnici vseh potencialnih drugouvrščenih, a to se bo zgodilo le, če Grki v torek ne bodo premagali Gibraltarja, popolnega nogometnega avtsajderja, ki po devetih tekmah kvalifikacij za SP 2018 še nima točke, njegova gol razlika pa je 3:43.



Griffiths v 32. minuti matiral Oblaka

Tekmo so malenkost bolje začeli Škoti, a so kmalu zatem Slovenci prevzeli pobudo na zelenici in si priigrali nekaj polpriložnosti. Še najbližje zadetku je bil Tim Matavž v 7. minuti, ko se je na robu kazenskega prostora dokopal do žoge in nevarno sprožil na škotska vrata, kjer pa je vratar Craig Gordon njegov strel brez večjih težav odbil v kot. V 19. minuti je z glavo po Iličićevem predložku iz kota poskušal še Miha Mevlja, a neuspešno. Varovanci Srečka Katanca so nadzorovali igro na sredini igrišča, nato pa po dobre pol ure nenadoma prejeli zadetek. James McArthur je z glavo izbito žogo poslal nazaj v kazenski prostor, kjer je po levi strani ob Aljažu Struni pritekel Leigh Griffiths in mojstrsko z levico premagal Jana Oblaka. Žogo je z diagonalnim strelom poslal ob levi vratarjevi vratnici v mrežo. 0:1.

Do odmora je igra potekala več ali manj le na sredini igrišča, Slovenci niso uspeli prebiti dobro postavljene škotske obrambe, gostje pa so svoje priložnosti iskali v protinapadih, a je ostalo pri izidu 0:1.

Rezervist Bezjak hitro izenačil na 1:1

Katanec je pred začetkom drugega polčasa opravil dve menjavi. Jana Repasa je zamenjal Roman Bezjak, Struno pa Nejc Skubic. Gostitelji so drugi polčas začeli odlično, hitro so pritisnili na škotska vrata in v 52. minuti izid tudi izenačili. S prostega strela je Josip Iličić na drugo vratnico poslal natančen predložek, Bezjak pa je ob precej statični škotski obrambi z glavo zadel za 1:1. Že nekaj trenutkov pozneje je po odbiti žogi po Matavževem strelu Bezjak skoraj poskrbel za preobrat, a je Gordon njegov strel z levo dlanjo uspel zaustaviti.

SKUPINA F, danes ob 18.00:

SLOVENIJA - ŠKOTSKA 1:1 (0:1)

Bezjak 52.; Griffiths 32.

Slovenija: Oblak, Struna, Mevlja, Cesar, Jokić, Repas, Kurtić, Rotman, Verbič, Iličić, Matavž.

Škotska: Gordon, Tierney, Mulgrew, Berra, Robertson, D. Fletcher, McArthur, Bannan, Phillips, Martin, Griffiths.

Sodnik: Jonas Eriksson (Švedska).

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju.

SLOVAŠKA - MALTA 1:0 (1:0)

Nemec 33.

LITVA - ANGLIJA 0:1 (0:1)

Kane 27./11-m

Lestvica: ANGLIJA * 9 7 2 0 17:3 23 ŠKOTSKA 9 5 2 2 15:10 17 SLOVAŠKA 9 5 0 4 14:7 15 SLOVENIJA 9 4 2 3 10:5 14 LITVA 9 1 3 5 7:19 6 MALTA 9 0 1 8 3:22 1 * - uvrščena na SP

T. O., M. L.