Kvalifikacije za SP: Ukrajina - Slovenija 35:27 (22')

Evropski prvaki v nedeljo gostijo Latvijo

29. november 2018 ob 16:24,

zadnji poseg: 29. november 2018 ob 19:03

Zaporožje - MMC RTV SLO

Košarkarska reprezentanca v (izgubljenih) kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, ki bo naslednje leto na Kitajskem, gostuje v Zaporožju, kjer se meri z Ukrajino.

Trifunović je v prvo peterko uvrstil Rebca, Hrovata, Čančarja, Murića in Dimca, ki pa so se hitro znašli v kar občutnem zaostanku. Že po desetih sekundah je izza črte zadel Lipovij, Slovenija pa je izgubila tri žoge zapored in pri domačem vodstvu 7:0 je slovenski selektor moral po še ne dveh minutah igre posredovati z minuto odmora. V nadaljevanju je Slovenija le zaigrala nekoliko bolje. Takoj sta Hrovat in Dimec izpeljala uspešni akciji, uspešnejša pa je bila tudi obramba, ki je gostitelje prisilila v šest izgubljenih žog. Hrovat je minuto in pol pred koncem prve četrtine položil za 17:16, toda za ukrajinskih +4 po prvih desetih minutah je trojko, ko je ostal povsem sam, zadel Boiarkin.

Prvič šest napadov v drugi četrtini so evropski prvaki zapravili. Na slovensko srečo tudi Ukrajinci niso bili razpoloženi v napadu, sicer bi razlika eksponentno narasla, vendarle pa je bila v 14. minuti, ko je pod obročem koš dosegel Bobrov, domača prednost dvomestna. Slovenija je zatem le dala prve točke v tej četrtini, ko je Mesiček uspešno prodrl, zadel pa je tudi dodatni met. Trifunović je po res slabi igri Slovenije "timeout" vzel po polovici četrtine, a prave reakcije na parketu ni bilo. Slovenija je v drugih desetih minutah dosegla vsega sedem točk, v prvem polčasu pa je zgrešila vseh 14 (!) metov za tri točke. Zaostanek s 35:25 niti ni bil visok.

V nedeljo v Stožicah gostuje Latvija

Odpotovalo je 13 košarkarjev, na tribuni pa obračun spremlja Miha Škedelj, ki ga je selektor vpoklical naknadno po dodatnih odpovedih tik pred začetkom petega cikla. Evropski prvaki so sicer v kvalifikacijah v izgubljenem položaju, saj so na osmih tekmah vknjižili vsega dve zmagi. Ukrajina je še vedno v igri za pot na Kitajsko, saj ima polovičen izkupiček. Na dozdajšnjih medsebojnih obračunih je Slovenija bistveno uspešnejša, saj jih je dobila kar 11 od 13.

V tej akciji se bo Trifunovićeva vrsta pomerila še z Latvijo, ki je Slovenijo septembra premagala v Rigi. Tekma bo v Stožicah v nedeljo ob 17.00. Zadnji cikel kvalifikacij bo februarja, ko bo Slovenija gostovala v Turčiji, doma pa se bo pomerila z Ukrajino.

KVALIFIKACIJE, drugi del, skupina I, 3. krog:

Četrtek ob 18.00:

UKRAJINA - SLOVENIJA

-:- (22:18, 13:7, -:-, -:-)



TURČIJA - ŠPANIJA

71:67 (15:15, 21:19, 20:14, 15:19)

Erden 16, Balbay in Birsen po 12; Brizuela 18.

Ob 18.30:

LATVIJA - ČRNA GORA

Lestvica: TURČIJA 9 7 2 +71 16 ŠPANIJA 9 7 2 +54 16 LATVIJA 8 5 3 +32 13 -------------------------------------- ČRNA GORA 8 4 4 +7 12 UKRAJINA 8 4 4 -5 11 SLOVENIJA 8 2 6 -28 10 Na SP, ki bo med 31. avgustom in 15. septembrom 2019, vodijo prva tri mesta.

Tilen Jamnik