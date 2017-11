Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 6 glasov Ocenite to novico! Slovenske košarkarice bodo v Celju odigrale 2. tekmo kvalifikacij za EP 2019. Foto: www.alesfevzer.com Pokal evropskih prvakov bo nocoj na ogled v Celju. Foto: EPA Sorodne novice Slovenke pot proti EP-ju začele z visoko zmago Dodaj v

Kvalifikacijska tekma za EP 2019: Slovenija - Finska

V Celju na ogled tudi pokal

15. november 2017 ob 15:16,

zadnji poseg: 15. november 2017 ob 20:36

Celje - MMC RTV SLO, STA

V celjski športni dvorani bodo nocoj na račun prišli ljubitelji košarke. Slovenska ženska reprezentanca se bo v okviru kvalifikacij pomerila s Finsko, na ogled pa je tudi pokal evropskih prvakov.

"Zavedamo se pomembnosti tekme. Ne glede na visok poraz Finske proti Franciji smo se dobro pripravili na tekmice in naredili bomo vse, da se z novo zmago približamo evropskemu prvenstvu. Rad bi povabil vse navijače, da nas pridejo podpret v čim večjem številu," pravi selektor Damir Grgić.

Varovanke Grgića, ki so letos prvič igrale na Eurobasketu, so odlično začele dvoletno pot do EP 2019. Na gostovanju v Romuniji so zmagale z 21 točkami prednosti, tudi proti današnjim tekmicam ob 20.15 pa so nesporne favoritinje. Slednje so uvodno tekmo proti Franciji izgubile kar z 59 točkami razlike.

Na EP se bodo uvrstile zmagovalke vseh osmih kvalifikacijskih skupin ter šest drugouvrščenih ekip z najboljšim izkupičkom zmag in porazov.

Na ogled pokal evropskih prvakov

Pokal Nikolaja Semaška, ki so ga kapetan Goran Dragić in ostali varovanci Igorja Kokoškova dvignili v Carigradu, bo prvič na ogled slovenski javnosti. Košarkarska zveza Slovenije bo pripravila prostor, kjer se bo s pokalom mogoče fotografirati. V dvorani bodo na voljo tudi preostali navijaški artikli.





EVROPSKO PRVENSTVO 2019

KVALIFIKACIJE

2. krog, danes ob 20.15 (Celje):

SLOVENIJA - FINSKA

-:- (26:12, -:-, -:-, -:-)

1. KROG:

ROMUNIJA - SLOVENIJA

59:80 (25:18, 12:29, 9:26, 13:7)

Preostale tekme:

3. krog, sobota, 10. februarja 2018:

SLOVENIJA - FRANCIJA



4. krog, sreda, 14. februarja 2018:

SLOVENIJA - ROMUNIJA



5. krog, sobota, 17. novembra 2018:

FINSKA - SLOVENIJA



6. krog, sreda, 21. novembra 2018:

FRANCIJA - SLOVENIJA

D. S.