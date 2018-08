Kwiatkowskemu na domačem terenu etapna zmaga in majica vodilnega

Kwiatkowski je navdušil domače navijače in dobil naporno etapo s štirimi vzponi prve kategorije in zaključnim vzponom v zimskošportno središče Szczyrk. Foto: EPA

Jan Tratnik opozoril nase z dolgim pobegom

7. avgust 2018 ob 17:33

Szczyrk - MMC RTV SLO, STA

Na preizkušnji od Jaworznega do Szczyrka, dolgi 179 km, je za tri sekunde premagal Belgijca Dylana Teunsa (BMC), tretji je bil Nizozemec George Bennett (LottoNL-Jumbo).

Kwiatkowski je navdušil domače navijače in dobil naporno etapo s štirimi vzponi prve kategorije in zaključnim vzponom v zimskošportno središče Szczyrk.

Med etapo pa je z dolgim pobegom nase opozoril tudi slovenski kolesar Jan Tratnik (CCC Sprandi-Polkowice), ki se je z Bertom van Lerberghejem in Marekom Rutkiewiczem odločil za pobeg po 30 kilometrih, skupinica si je privozila že 5:45 minute naskoka, pozneje pa je Slovenec bežal še sam in dobil dva gorska cilja. A prednost se je stopila in 20 kilometrov pred ciljem je glavnina ubežnika ujela, v zaključnem vzponu pa je nato slavil domači adut Kwiatkowski.

Z današnjo zmago se je Poljak prebil tudi v skupno vodstvo, ima osem sekund naskoka pred Teunsom, tretji je Bennet.

Od peterice Slovencev je bil na koncu najboljši Simon Špilak (Katjuša), ki je z 21 sekundami zaostanka končal na 24. mestu. Domen Novak (Bahrain-Merida) je bil 49. (+ 0:54), Grega Bole (Brahrain-Merida) 79. (+ 6:36), Tratnik 103. (+ 9:50), Luka Mezgec (Mitchelton-Scott) pa 126. (+ 17:40). V skupnem seštevku pa je Špilak zdaj na 25. mestu (+ 0:32), Novak je 49., Bole 80., Tratnik 98. in Mezgec 128.

V sredo se bodo kolesarji podali na še eno gorsko etapo, 152 km dolgo preizkušnjo od Wieliczke do Bielsko-Biale.