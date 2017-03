Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Michal Kwiatkowski je bil v šprintu močnejši od Petra Sagana. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kwiatkowski v šprintu v San Remu hitrejši od Sagana

Mezgec zasedel 16. mesto

18. marec 2017 ob 21:18

San Remo - MMC RTV SLO/STA

Poljak Michal Kwiatkowski je zmagovalec 108. enodnevne kolesarske dirke Milano-San Remo. Na 291 kilometrov dolgi preizkušnji je bil član ekipe Sky najhitrejši v ciljnem šprintu trojice.

Drugo mesto je osvojil Slovak Peter Sagan, tretje pa Francoz Julian Alaphilippe. Dolgo je kazalo, da bo zmagal svetovni prvak Sagan (Bora), ki se je od glavnine odlepil na vrhu zadnjega vzpona, Poggia, približno šest kilometrov pred ciljem. Kwiatkowski, svetovni prvak leta 2014, in Alaphilippe (Quick Step) pa sta mu sledila. Za petami sta mu bila vse do ciljne črte, pri čemer je bil v sprintu za las hitrejši Poljak.

"Po prejšnjih dirkah, v letih 2013 in 2014, ko sem imel smolo, je ta zmaga res nekaj izjemnega. Hvaležen sem kolegom iz ekipe, ki so opravili res veliko delo. Nisem pričakoval, da bo Sagan napadel na Poggiu. Ko pa je, sem pričakoval skupinski sprint. A je Sagan spredaj držal hitrost. Sam sem se lahko osredotočil le na svoj sprint in kar ne morem verjeti, da mi je uspelo premagati Sagana," je po zmagi povedal poljski kolesar.

Med Slovenci je bil najboljši Luka Mezgec (ORICA-Scott), ki je ciljno črto prečkal pet sekund za prvo trojko na 16. mestu. Matej Mohorič (UAE Team Emirates) je bil 57. z 31 sekundami zaostanka, Simon Špilak (Katjuša) 59. (+0:53), Primož Roglič (LottoNL-Jumbo) 67. (+1:35), Grega Bole (Bahrain Merida) 70. (+2:28), Kristijan Koren (Cannondale) 117. (+5:24), Borut Božič (Bahrain Merida) pa 144. (+8:34).

108. MILANO - SAN REM0 Končni vrstni red: 1. M. KWIATKOWSKI POL 7:08:39 2. P. SAGAN SLK isti 3. J. ALAPHILIPPE FRA čas 4. A. KRISTOFF NOR +0:05 5. F. GAVIRIA KOL vsi 6. A. DEMARE FRA 7. J. DEGENKOLB NEM 8. N. BOUHANNI FRA isti 9. E. VIVIANI ITA 10. C. EWANS AVS ... 16. L. MEZGEC SLO čas 57. M. MOHORIČ SLO 0:31 59. S. ŠPILAK SLO 0:53 67. P. ROGLIČ SLO 1:35 70. G. BOLE SLO 2:28 117. K. KOREN SLO 5:24 144. B. BOŽIČ SLO 8:34

T. J.