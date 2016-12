Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Nick Kyrgios se je že večkrat neprimerno obnašal na teniških igriščih. Osvojil je tri turnirje ATP, na turnirjih za grana slam pa se še nikoli ni uvrstil v polfinale. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kyrgios se vrača: Premor dobrodošel in zelo koristen

Keysova bo izpustila Odprto prvenstvo Avstralije

24. december 2016 ob 16:43

Melbourne - MMC RTV SLO

Nick Kyrgios je sporočil, da je po dvomesečni prepovedi nastopanja zaradi nešportnega obnašanja na igrišču, pripravljen na vrnitev v Melbournu.

"Premor, ki sem ga imel, je bil dobrodošel in zame zelo koristen," je povedal Kyrgios.

Združenje ATP je 21-letnega Avstralca kaznovalo zaradi nešportnega vedenja v 2. krogu turnirja v Šanghaju v dvoboju proti Nemcu Mischi Zverevu, ko se je spustil v jezikanje ter prepir s sodnikom in gledalci na tribunah, namenoma izgubljal točke, se pretvarjal, da ne more odgovoriti na lahke nasprotnikove udarce, ter namenoma zelo slabo serviral.

Suspendirali so ga za osem tednov, kazen pa bi veljala do 15. januarja 2017. A Kyrgiosu so obenem ponudili znižanje kazni, če bo sodeloval pri posvetih s športnim psihologom, kar je Kyrgios tudi storil. Združenje mu je tako kazen z osmih tednov skrajšalo le na tri, ob tem pa bo moral plačati še 25.000 dolarjev denarne kazni.

Kyrgios je znan po nešportnem obnašanju. Leta 2014 je moral plačati 25.000 dolarjev kazni, ker je med dvobojem v Montrealu izzival Stana Wawrinko, da se je Švicarjevo dekle Donna Vekić spustila v intimno razmerje z drugim avstralskim tenisačem Thanasijem Kokkinakisom.

Keysova bo izpustila Odprto prvenstvo Avstralije

Američanka Madison Keys ne bo igrala na Odprtem prvenstvu Avstralije. 21-letna igralka, ki je osma na lestvici WTA, je morala na manjšo operacijo levega zapestja, po kateri še ni povsem nared za nastope na uvodnem turnirju za grand slam, ki se začenja 16. januarja v Melbournu.

Keysova je tudi sporočila, da bo v letu 2017 znova sodelovala s trenerko Lindsay Davenport. Nekdanja prve teniška igralka sveta je bila njena trenerka že leta 2014 in 2015.

A. G.