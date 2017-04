Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 8 glasov Ocenite to novico! Pepe je v 52. minuti zadel za vodstvo Reala. Foto: EPA Cristianu Ronaldu sta zadetka po enkrat preprečila Jan Oblak in Stefan Savić. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Griezmann poskrbel, da La liga "ostaja odprta"

Barcelona gostuje v Malagi

8. april 2017 ob 14:18,

zadnji poseg: 8. april 2017 ob 18:21

Madrid - MMC RTV SLO

Zanimiv derbi madrileno med Realom in Atleticom se je v 31. krogu španskega nogometnega prvenstva končal brez zmagovalca. Za 1:1 sta zadela Pepe in Antoine Griezmann.

Kraljevi klub bi z zmago naredil velik korak proti naslovu, zdaj pa boj med Realom in Barcelono postaja zanimivejši. Katalonce sicer zvečer čaka gostovanje v Malagi. To je bil 214. madridski derbi, 52. pa se je dvoboj velikanov iz španske prestolnice končal brez zmagovalca. Na zadnjih trinajstih tekmah je Real, ki je na krilih Cristiana Ronalda s 3:0 dobil prvi letošnji medsebojni obračun, Atletico premagal le dvakrat.

Prvi polčas brez zadetkov

Atleti so v uvodnih minutah narekovanje ritma prepustili domačim nogometašem, vendar pa so prvi zapretili. V tretji minuti je Saul Niguez z glavo po podaji Kokeja s prostega strela slabo zadel žogo, ki je zletela mimo vratnice, sicer bi imel Keylor Navas ogromno dela. Jan Oblak je bil na prvi preizkušnji po približno četrt ure, ko je z leve strani v desni spodnji kot slovenskega vratarja sprožil Ronaldo, vendar je bil Oblak na mestu. Slovenski reprezentant je izvrstno reagiral 13 minut kasneje, ko sta Ronaldo in Karim Benzema z dvojno podajo izigrala gostujočo obrambo. Francoski napadalec je ostal sam in streljal z roba kazenskega prostora, Oblak pa se je izkazal z novo obrambo.

Dve minuti kasneje pa je bil, potem ko je Luka Modrić podal na desno stran kazenskega prostora osamljenemu Ronaldu, čuvaj Atleticove mreže že premagan, vendar je domače vodstvo preprečil Stefan Savić. Črnogorski osrednji branilec je žogo odbil tik pred golovo črto. V prvem polčasu, ko je imel Real sicer ves čas terensko premoč, je bil enkrat na veliki preizkušnji tudi še Keylor Navas, ko je na sredini igrišča napako naredil Sergio Ramos. Žogo je podal naravnost v noge Griezmanna, ki je stekel v protinapad. Ob Pepeju je prišel do strela, Kostaričan v vratih Reala pa je preprečil vodstvo colchonerosov.

Griezmann odgovoril Pepeju

Kraljevi klub je silovito začel drugi polčas in hitro je do strela z glavo prišel Ronaldo, ki pa je meril mimo vrat. V naslednji akciji je portugalski zvezdnik znova visoko skočil v kazenskem prostoru, toda tokrat podal na drugo vratnico, kjer je pritekel Benzema, vendar se je Oblak izkazal z novo odlično obrambo. Pritisk se je gostiteljem obrestoval v 52. minuti, ko je prosti strel z desne izvedel Toni Kroos. Nemški vezist je poslal natančno žogo v kazenski prostor, kjer je bil Savić pred Pepejem prenizek, osrednji branilec Reala pa je z glavo meril neubranljivo.

Po uri igre je imel po lepem preigravanju in podaji Yannicka Carrasca Fernando Torres "na nogi" izenačenje, toda s posredovanjem se je izkazal Keylor Navas. Ko se je zdelo, da ima Real tekmo pod nadzorom in je na poti k novim trem točkam, pa je Atletico izpeljal bliskovito akcijo. Rezervist Angel Correa je med Nachem, ki je v igro vstopil namesto poškodovanega Pepeja, in Danijem Carvajalom žogo poslal v prostora za Griezmanna, francoski velemojster pa je žogo poslal za hrbet sicer razpoloženega Keylorja Navasa.

Špansko prvenstvo, 31. krog:

REAL MADRID - ATLETICO MADRID 1:1 (0:0)

Pepe 52.; Griezmann 85.

Real Madrid: Navas, Marcelo, Pepe (67./Nacho), Sergio Ramos, Carvajal, Kroos (76./Isco), Casemiro, Modrić, Ronaldo, Benzema, Bale (81./Vazquez).

Atletico Madrid: Oblak, Filipe Luis, Godin, Savić, Juanfran, Koke, Gabi, Saul (62./Correa), Carrasco (87./Gimenez), Griezmann, Torres (78./Partey).

Sodnik: Ricardo de Burgos Bengoetxea:



Ob 18.30:

SEVILLA - DEPORTIVO

Ob 20.45:

MALAGA - BARCELONA

VILLARREAL - ATHLETIC BILBAO 3:1 (1:1)

Victor Ruiz 17., Bakambu 47., Adrian 58.; Laporte 20.

RK: Victor Ruiz 74.

ESPANYOL - ALAVES 1:0 (0:0)

Piatti 56.

Nedelja ob 12.00:

GRANADA - VALENCIA (Krhin)



Ob 16.15:

CELTA VIGO - EIBAR



Ob 18.30:

OSASUNA - LEGANES



Ob 20.45:

LAS PALMAS - BETIS



Ponedeljek ob 20.45:

REAL SOCIEDAD - SPORTING GIJON

Lestvica:

REAL MADRID 29 22 5 2 78:30 71 BARCELONA 30 21 6 3 88:26 69 ATLETICO MADRID 30 18 7 5 55:23 61 SEVILLA 30 17 7 6 52:37 58 VILLARREAL 31 15 9 7 45:24 54 ATHLETIC BILBAO 31 15 5 11 40:36 50 REAL SOCIEDAD 30 15 4 11 43:41 49 EIBAR 30 13 8 9 50:42 47 ESPANYOL 31 12 10 9 43:42 46 CELTA VIGO 29 12 5 12 45:49 41 ALAVES 31 10 10 11 29:38 40 VALENCIA 30 10 6 14 44:53 36 LAS PALMAS 30 9 8 13 46:51 35 REAL BETIS 30 8 7 15 32:47 31 MALAGA 30 7 9 14 34:47 30 DEPORTIVO 30 6 10 14 31:46 28 LEGANES 30 6 9 15 25:46 27 SPORTING GIJON 30 5 7 18 31:58 22 GRANADA 30 4 8 18 26:62 20 OSASUNA 30 2 8 20 30:69 14

Tilen Jamnik