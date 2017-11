La liga: Valencia - Barcelona 0:0

Messi v soboto podaljšal z Barcelono

26. november 2017 ob 20:43

Valencia

V derbiju 13. kroga španskega nogometnega prvenstva se na Mestalli merita trenutno vodilni moštvi, Valencia in Barcelona. Katalonci imajo pred netopirji sicer štiri točke naskoka.

Najbližja zasledovalca sta madridska velikana, Real in Atletico, ki s tekmo več za Barco zaostajata sedem točk. Barcelona, ki je pod vodstvom novega trenerja Ernesta Valverdeja, zbrala 34 točk, ima precej težav s poškodbami, hkrati pa zaradi kazni ne sme igrati Gerard Pique. Tako ima Valverde na voljo le dva osrednja branilca, ob stalnem članu Samuelu Umtitiju le še Thomasa Vermaelena, ki pa igra zelo malo.

V Kataloniji upe polagajo v napad in Lea Messija, ki je pred dnevi četrtič v karieri prejel zlati čevelj za najboljšega strelca v Evropi, zatem pa je še podaljšal pogodbo s klubom do leta 2012. Manj preglavic s poškodbami ima na drugi strani Marcelinho, ki ne mora računati na branilca Jeisona Murilla, nekaj težav pa ima tudi napadalec Simone Zaza, ki je letos v odlični formi in je za Messijem drugi strelec La lige, a je vseeno v prvi postavi.

13. krog, danes ob 20.45:

VALENCIA - BARCELONA 0:0 (-:-)

Barcelona: ter Stegen, Semedo, Vermaelen,Umtiti, Jordi Alba, Buswquets, Rakitić, Iniesta, Paulinho, Messi, Saurez.

Valencia: Neto, Montoya, Paulista, Garay, Gaya, Kondogbia, Parejo, Guedes, Carlos Soler, Zaza, Rodrigo.

Sodnik: Ignacio Iglesias

DEPORTIVO - ATHLETIC BILBAO 2:2 (1:1)

Lopez 35., Schaer 76.; Susaeta 16., Williams 60.



REAL SOCIEDAD - LAS PALMAS 2:2 (1:1)

Willian Jose 30., Januzaj 62.; Tana 21., Viera 66.

RK: Odriozola 94./Sociedad



VILLARREAL - SEVILLA

Ponedeljek ob 21.00:

ESPANYOL - GETAFE

Odigrano v soboto:

CELTA VIGO - LEGANES 1:0 (1:0)

Aspas 27./11-m

ALAVES - EIBAR 1:2 (0:1)

Burgui 91.; Jordan 33., Charles 69.

RK: Santos 45.; Charles 83.

REAL MADRID - MALAGA 3:2 (2:1)

Benzema 9., Casemiro 21., Ronaldo 76.; Rolan 18., Castro 58.

BETIS - GIRONA 2:2 (0:1)

Guardado 85., Tello 95.; Portu 45., 94.

LEVANTE - ATLETICO MADRID 0:5 (0:2)

Suarez 5./ag, Gameiro 29., 59., Griezmann 65., 68.

Oblak (Atletico) je branil vso tekmo.

Lestvica BARCELONA 12 11 1 0 33:4 34 VALENCIA 12 9 3 0 32:11 30 ATLETICO MADRID 13 7 6 0 21:6 27 REAL MADRID 13 8 3 2 25:11 27 SEVILLA 12 7 1 4 14:12 22 VILLARREAL 12 6 3 3 19:12 21 REAL SOCIEDAD 13 5 4 4 27:24 19 REAL BETIS 13 5 3 5 23:27 18 CELTA VIGO 13 5 2 6 24:19 17 GIRONA 13 4 5 4 16:19 17 LEGANES 13 5 2 6 9:12 17 GETAFE 12 4 4 4 19:14 16 LEVANTE 13 3 6 4 14:20 15 EIBAR 13 4 2 7 13:26 14 ATHLETIC BILBAO 13 3 4 6 14:18 13 ESPANYOL 12 3 4 5 9:15 13 DEPORTIVO 13 3 3 7 17:25 12 MALAGA 13 2 1 10 11:28 7 LAS PALMAS 13 2 1 10 10:32 7 ALAVES 13 2 0 11 7:22 6

