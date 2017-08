La Liga zavrnila plačilo odškodnine za Neymarja

Očitajo kršenje finančnega fair playa

3. avgust 2017 ob 13:44

Madrid - MMC RTV SLO

Vodstvo španske nogometne lige je zavrnilo odvetnike napadalca Barcelone Neymarja, ki so skušali v Madridu vplačati odškodninsko klavzulo 222 milijonov evrov za prestop Brazilca v Paris SG.

25-letnik je v sredo obvestil klub, da želi zapustiti Barcelono in podpisati za Parižane. Po poročanju španskih medijev je vodstvo španske lige (La Liga) zavrnilo PSG, ker naj bi kršil pravila finančnega fair playa. Pri Barceloni so že prej povedali, da bodo francoske podprvake iz istega razloga prijavili Uefi.

V Španiji mora igralec sam odkupiti svojo pogodbo. Ta denar nakaže vodstvu lige, ki ga nato prenakaže klkubu. "Lahko potrdimo, da so odvetniki Neymarja prišli na naš sedež in hoteli plačati odškodnino, vendar smo jih zavrnili," so povedali pri španski ligi.

Po pravilih finančnega fair playa, ki so ga uvedli v sezoni 2011/2012, lahko klubi porabijo le 30 milijonov evrov več kot zaslužijo. Paris SG je v lasti bogatih Katarcev. Predsednik La Lige Javier Trebas je francoski klub obtožil finančnega dopinga.

Očitno je zgodba Neymar dobila novo poglavje. Na svoje bodo zdaj prišli tudi odvetniki.

R. K.