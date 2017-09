Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 18 glasov Ocenite to novico! Pau Gasol je postal najboljši strelec v zgodovini EP-jev, najboljše povprečje pa ostaja nedotaknjeno, saj na tej lestvici kraljuje Grk Nikos Galis s povprečjem 31,2 točke. Foto: EPA Srbija bo v svoji skupini prva ali druga. Turki morajo premagati Latvijo, sicer bodo četrti in v osmini finala naletijo na Špance. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Lahko, da bomo videli četrtfinale Slovenija - Srbija

Pau Gasol postal prvi strelec v zgodovini EP-jev

7. september 2017 ob 13:45,

zadnji poseg: 7. september 2017 ob 20:37

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na EP-ju v košarki čakamo predvsem na razplet v predtekmovalni skupini D, saj je od tega odvisno, koga bi lahko Slovenija dobila v četrtfinalu, če se bo tja uvrstila.

Slovenija bi se v primeru, če v osmini finala premaga Ukrajino v četrtfinalu pomerila z zmagovalcem obračuna med drugouvrščenim moštvom iz skupine D (Latvija ali Srbija) in tretjeuvrščenim iz skupine C (Črna gora).



V skupini C je jasno, da je Španija prva in Hrvaška druga. V osmini finala sta tudi Črna gora in Madžarska. Črnogorci so že tretji (ne glede na razplet tekme proti Romuniji), potem ko je Španija premagala Madžarsko (87:64). Pau Gasol je bil z 20 točkami prvi strelec obračuna. Že do polčasa dosegel 16 točk (imel je tudi 5 skokov), s čimer je postal najboljši strelec v zgodovini evropskih prvenstev. Do današnjega dne je bil na vrhu Tony Parker (1.104 točke).

Naj strelci EP-jev točk Pau GASOL Španija 1.111 Tony PARKER Francija 1.104 Dirk NOWITZKI Nemčija 1.052 Nikos GALIS Grčija 1.030

V skupini D, kjer je pred zadnjim krogom predtekmovanja precej zapleteno, si je Srbija z zanesljivo zmago nad Belgijo (74:54) povečala možnosti za prvo mesto v skupini. To se bo zgodilo, če bo Latvija v večernem dvoboju premagala Turčijo. V tem primeru bi bila Latvija druga. Če Turčija premaga Latvijo, bi bila Srbija druga za Rusijo.

Skratka, drugo mesto v skupini D bo osvojila ali Latvija ali Srbija.

SKUPINA C



ČEŠKA - HRVAŠKA

69:107 (17:28, 23:26, 20:24, 9:29)

Auda 19, Hruban 15; Bogdanović 25, Šarić 18 in 10 skokov, Buva 13.

MADŽARSKA - ŠPANIJA

64:87 (10:22, 19:19, 17:19, 18:27)

Ferencz 17, Vojvoda 10; P. Gasol 20, Rodriguez in Hernangomez po 15, M. Gasol 10.

Danes ob 19.45:

ČRNA GORA - ROMUNIJA

-:- (24:19, 18:11, -:-, -:-)



SKUPINA D



RUSIJA - VELIKA BRITANIJA

82:70 (23:16, 20:15, 20:23, 21:16)

Šved 30, Fridzon 14, Mozgov in Voroncevič po 11; Clark 21, Olaseni 19.

BELGIJA - SRBIJA

54:74 (13:18, 12:24, 11:14, 18:18)

Lecomte 12, Hervelle 10; Marjanović 22, Bogdanović 15, Mačvan 10.

Danes ob 19.45:

LATVIJA - TURČIJA

-:- (24:22, 23:16, -:-, -:-)

OSMINA FINALA

Sobota ob 11.30:

SLOVENIJA - UKRAJINA

Ob 14.15:

NEMČIJA - FRANCIJA

Ob 17.45:

FINSKA - ITALIJA

Ob 20.30:

LITVA - GRČIJA

Nedelja:

ŠPANIJA - D4

D2 - C3

HRVAŠKA - D3

D1 - C4

R. K., T. O.