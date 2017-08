Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 5 glasov Ocenite to novico! Lahko Conor McGregor s svojo levico pripravi pravo senzacijo in na kolena spravi nepremaganega boksarskega šampiona Floyda Mayweatherja? Foto: EPA Conor McGregor bo postal najbolje plačani boksarski debitant v zgodovini. Foto: EPA Floyd Mayweather spada med najboljše boksarje v zgodovini. V profesionalni karieri sploh še ni klonil, zmagal je 49-krat, 26-krat z nokavtom. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Lahko debitant prepreči 50. zmago boksarskega šampiona?

Mayweather: To bo zadnji McGregorjev dvoboj

26. avgust 2017 ob 09:36

Las Vegas - MMC RTV SLO, Reuters

Dolgo pričakovani boksarski dvoboj med še neporaženim prvakom Floydom Mayweatherjem in zvezdo ter šampionom mešanih borilnih veščin (MMA) Conorjem McGregorjem je pred vrati.

Obračun med trenutno dvema najbolj znanima borcema, ki je dvignil toliko prahu, je eden izmed najbolj pričakovanih v zgodovini tega športa. Pomerila se bosta v noči s sobote na nedeljo po boksarskih pravilih v 12 rundah. V Las Vegasu bo v Areni T-Mobile zbranih okoli 20.000 gledalcev. V vlogi absolutnega favorita je 40-letni Američan, ki še ni izgubil, nedeljska zmaga pa bi bila že 50. v karieri. Zdaj ima priložnost, da preseže tudi rekord legendarnega Rockyja Marciana, ki je kariero končal z 49 zmagami in brez poraza.

Mayweather je pred dvema letoma že boksal tako imenovani "dvoboj stoletja" proti Mannyju Pacquiau in tedaj zaslužil okoli 250 milijonov evrov. Zdaj ga čaka nov obračun, ki mu je namenjena še večja pozornost kot pred letoma, ko je boksal s Filipincem. Oba borca bosta znova ogromno zaslužila, nekateri pa ugibajo, da bi bil to celo lahko najdonosnejši dvoboj v zgodovini. Mayweather naj bi zaslužil približno enako, kot je proti Pacquiau, morda še več, McGregor pa manj od nasprotnika, a vseeno več, kot je zaslužil v vsej svoji karieri.

Gre za popolno novost, saj se bosta pomerila eden najboljših boksarjev vseh časov in prvak borilnih veščin, ki ni nikoli poklicno boksal. 28-letni Irec je licenco dobil decembra, predtem pa je postal prvi dvojni prvak v UFC-ju. Večkrat je Mayweatherja že izzval k obračunu v mešanih borilnih veščinah, a se to ni nikoli zgodilo, vendarle pa sta se pred meseci dogovorila za boksarski dvoboj.

Dvoboj, ki so ga organizatorji označili za zgodovinskega in o katerem se bo govorilo še leta, je deležen velike pozornosti, ki je s promocijskimi dogodki le še rasla. Na vseh je v svojem slogu blestel karizmatični McGregor, čigar zmaga bi pomenila enega največjih pretresov v športni zgodovini. Na vseh omenjenih dogodkih je napovedal, da bo nasprotnika nokavtiral v dveh rundah. Nokavt nasprotnika je napovedal tudi 12-kratni svetovni prvak Mayweather, ki je sicer znan po bolj obrambnem slogu boksanja. Zadnji nokavt mu je uspel proti Victorju Ortizu pred skoraj šestimi leti.

"Napadel bom in pritisnil na tega starca. Ne vidim, kako bi lahko zdržal dve rundi. Čutil, da bom dvoboj odločil znotraj ene," je povedal McGregor, ki bo ob boksarskem debiju skušal narediti, kar številnim borcem v 21 letih ni uspelo. Irec stavi na svojo mladost in telesno pripravljenost, Mayweather, ki je bil na promocijskih dogodkih nekoliko manj glasen in bolj zadržan, pa je na tehtanju znova poudaril svoje izkušnje in boksarsko mojstrstvo: "Vem, kaj je treba za dvoboj take magnitude. Dvoboj se dobi v ringu. To bo zadnji dvoboj Conorja McGregorja."

