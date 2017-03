Lahko delo Olimpije in Jesenic

Druga tekma v Podmežakli v sredo

14. marec 2017 ob 21:42

Ljubljana - MMC RTV SLO

Hokejisti Olimpije in SIJ-a Acronija Jesenic so z gladkima zmagama odprli četrtfinale državnega prvenstva. Prvi so z 8:1 ugnali Maribor, drugi pa s 5:1 Crveno zvezdo.

Mariborčani so v Ljubljano prišli le z dvema peterkama. Njihovo mrežo je načel Žiga Pešut v 6. minuti. Po prvi tretjini je bilo "le" 2:0, nato pa so zmaji v nadaljevanju unovčili kakovostno premoč in napolnili mrežo gostov. Dva gola je dosegel Miha Zajc.

Tudi v Podmežakli so Jeseničani pričakovano premagali Crveno zvezdo. Dva zadetka je dosegel Eric Pance.

Na preostalih dveh tekmah je Playboy Slavija s 5:2 ugnala Triglav, Celje pa s 6:5 Bled.

HOKEJ NA LEDU



DRŽAVNO PRVENSTVO

ČETRTFINALE, prve tekme

TRIGLAV - PLAYBOY SLAVIJA 0:1

2:5 (0:5, 1:0, 1:0)

ECE CELJE - MK BLED 1:0

6:5 (1:1, 4:1, 1:3)

SIJ ACRONI JESENICE - CRVENA ZVEZDA 1:0

5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

300; Jezovšek 4., Sodja 9., Pance 35., 60., Logar 50.; Bučkin 21.

OLIMPIJA - MARIBOR 1:0

8:1 (2:0, 2:1, 4:0) 1:0

80; Pešut 6., Gabor 12., Ulanec 26., Ryan 31., Uduč 42., Zajc 45., 59., Č. Snoj 46.; Kuzman 40.

V odebeljenem tisku je izid v zmagah. Igrajo na dve zmagi.



Druge tekme bodo v četrtek, razen dvoboja med Jesenicami in Crveno zvezdo, ki bo že v sredo - prav tako na Jesenicah.

A. V.