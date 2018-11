Lahko delo za Andersona, le malo težje za Federerja

V sredo Đoković proti Zverevu, Čilić proti Isnerju

13. november 2018 ob 17:14,

zadnji poseg: 13. november 2018 ob 22:26

London - MMC RTV SLO

Južnoafričan Kevin Anderson je v drugem krogu zaključnega turnirja v Londonu s 6:0 in 6:1 premagal Japonca Keia Nišikorija, Švicar Roger Federer pa s 6:2 in 6:3 Avstrijca Dominica Thiema.

32-letni in 203 centimetre visoki Anderson je popolnoma nadigral štiri leta mlajšega in 25 cm nižjega Nišikorija. Za zmago, s katero si je pravzaprav že zagotovil polfinale, je potreboval uro in štiri minute. Razmerje v dobljenih točkah je bilo 56:29.

Anderson je v nedeljo premagal Avstrijca Dominica Thiema, medtem ko je bil Nišikori boljši od Švicarja Rogerja Federerja.

Thiem napravil 34 neizsiljenih napak

V večernem dvoboju je 37-letni Federer po dobri uri strl 25-letnega Thiema. Švicarju je delo močno olajšal Avstrijec sam, saj je napravil 34 neizsiljenih napak, medtem ko Federer le 11.

Končno razmerje točk je bilo 62:40. Federer tako krog pred koncem še ostaja v igri za polfinale, potrebuje zmago nad Andersonom, medtem ko Thiem po dveh porazih te možnosti nima več.

TENIS



ZAKLJUČNI TURNIR SERIJE ATP



LONDON

(8.500.000 am. dolarjev, trda podlaga)



Skupina Lleyton Hewitt:

ANDERSON (JAR/4) - NIŠIKORI (JAP/7)

6:0, 6:1

FEDERER (ŠVI/2) - THIEM (AVT/6)

6:2, 6:3

Lestvica: ANDERSON 2 2 0 4:0 2 NIŠIKORI 2 1 1 2:2 1 FEDERER 2 1 1 2:2 1 THIEM 2 0 2 0:4 0

Skupina Guga Kuerten



Sreda ob 15.00:

ĐOKOVIĆ (SRB/1) - ZVEREV (NEM/3)



Ob 21.00:

ČILIĆ (HRV/5) - ISNER (ZDA/8)

Lestvica: ĐOKOVIĆ 1 1 0 2:0 1 ZVEREV 1 1 0 2:0 1 ČILIĆ 1 0 1 0:2 0 ISNER 1 0 1 0:2 0

A. V.