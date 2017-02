Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 7 glasov Ocenite to novico! Philipp Lahm bo po koncu letošnje sezone sklenil bogato nogometno kariero. Foto: Reuters Menim, da lahko do konca sezone še igram na najvišji ravni, potem pa ne več. Povsem jasno mi je, da bom po sezoni sklenil nogometno pot. O tem sem razmišljal že lani, vsakič znova sem se vprašal, ali lahko še nadaljujem. Philipp Lahm Z ženo Claudio Lahm. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Lahm bo poleti kopačke obesil na klin

Kapetan Bayerna uspehe dosegal kot po tekočem traku

8. februar 2017 ob 08:52

München - MMC RTV SLO

Philipp Lahm, dolgoletni kapetan Bayerna iz Münchna in član zlate generacije nemške reprezentance, ki je osvojila naslov svetovnega prvaka, je napovedal konec kariere.

33-letni Bavarec, ki je član Bayerna že vso kariero (med letoma 2003 in 2005 je kot posojen nogometaš branil barve Stuttgarta), se je sestal s predsednikom kluba Ulijem Hoenessom, izvršnim direktorjem Karl-Heinzem Rummeniggejem in njegovim pomočnikom Christianom Dreesnom. Dogovoril se je, da bo letos poleti končal kariero, čeprav ima veljavno pogodbo še za dodatno sezono.

"Menim, da lahko do konca sezone še igram na najvišji ravni, potem pa ne več. Povsem jasno mi je, da bom po sezoni sklenil nogometno pot. O tem sem razmišljal že lani, vsakič znova sem se vprašal, ali lahko še nadaljujem," je priznal Lahm, ki je za Bayern do danes nastopil na 501 tekmi, dosegel je 16 zadetkov.

Uspehe dosegal kot po tekočem traku

Lahm bo v zgodovino odšel kot eden najuspešnejših nogometašev v zgodovini nemškega nogometa. Sedemkrat je osvojil naslov nemškega prvaka, šestkrat pokal, ligaški pokal je osvojil leta 2007, v letih 2010, 2012 in 2016 nemški superpokal, uspešen pa je bil tudi na mednarodnih tekmovanjih. Ligo prvakov in evropski superpokal je osvojil leta 2013, prav tako je z Bayernom slavil v finalu svetovnega klubskega prvenstva. Z nemško reprezentanco je leta 2008 osvojil naslov evropskega podprvaka, šest let pozneje pa je v Braziliji postal svetovni prvak.

Letos lahko desni bočni branilec osvoji še tri naslove - Bundesligo, nemški pokal in Ligo prvakov. V prvenstvu ima Bayern po 19 krogih štiri točke naskoka pred Leipzigom, v nemškem pokalu bo zaigral v četrtfinalu, v Ligi prvakov pa ga v osmini finala čakata obračuna z Arsenalom.

M. L.