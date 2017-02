Lahti: Kvalifikacije skakalcev na srednji napravi

Tekma v soboto ob 16.30

24. februar 2017 ob 13:00,

zadnji poseg: 24. februar 2017 ob 13:26

Lahti - MMC RTV SLO

Pred smučarji skakalci na svetovnem prvenstvu v Lahtiju so kvalifikacije (13.30) na srednji skakalnici. Nastopajo štirje Slovenci.

Poleg treh bratov Prevc, Petra, Ceneta in Domna, bo v kvalifikacijah nastopil še Jernej Damjan. Peter in Domen imata kot četrti in deseti v svetovnem pokalu nastop na tekmi že zagotovljen, medtem ko si ga bosta morala Cene in Damjan še izboriti. Na štartni listi je 66 skakalcev.

Peter Prevc v poskusni seriji deveti

V poskusni seriji je bil od Slovencev najboljši Peter Prevc na devetem mestu (96,0 m). Cene Prevc je bil 24. (93,0 m), Domen Prevc 37. (85,0 m) in Jernej Damjan 40. (89,5 m).

Stoch pred Eisenbichlerjem

Najboljši je bil Poljak Kamil Stoch (97,0 m) pred Nemcem Markusom Eisenbichlerjem (97,0 m) in Poljakom Maciejem Kotom (98.5 m).

Dogajanje iz Lahtija spremljajte v spodnjih aplikaciji in v neposrednem prenosu.

PRENOS NA TVS 2/MMCju:

A. V.