Lahti: Prva serija ekipne tekme skakalcev

Prenos na TV SLO in MMC-ju

4. marec 2017 ob 12:15,

zadnji poseg: 4. marec 2017 ob 16:15

Lahti - MMC RTV SLO/STA

Predzadnji dan SP-ja v nordijskem smučanju v Lahtiju se skakalci merijo na ekipni tekmi na veliki napravi.

Slovenijo zastopajo Anže Lanišek, Jernej Damjan, Jurij Tepeš in Peter Prevc. Prva serija se je začela ob 16.15.

DALJAVE SLOVENCEV 1. serija 2. serija Anže LANIŠEK Jernej DAMJAN Jurij TEPEŠ Peter PREVC



Zlato izpred dveh let branijo Norvežani, Slovenci (namesto Laniška je tedaj skakal Nejc Dežman) so bili v Falunu 2015 šesti.

Prvi favoriti za zmago so Poljaki, ki so imeli v četrtek na posamični tekmi štiri skakalce med najboljših osem. Za medalje so kandidati še Nemci, Norvežani in Avstrijci. Slovenci naj bi se z Japonci borili za peto mesto.

Prenos dogajanja iz Lahtija spremljajte v spodnjih aplikaciji in v neposrednem prenosu.

M. R.