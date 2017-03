Lahti: Slovenski skakalci po prvi seriji peti

4. marec 2017 ob 12:15,

zadnji poseg: 4. marec 2017 ob 17:30

Lahti - MMC RTV SLO/STA

Predzadnji dan SP-ja v nordijskem smučanju v Lahtiju se skakalci merijo na ekipni tekmi na veliki napravi. Slovenija je po prvi seriji peta.

Prepričljivo vodijo Poljaki pred Avstrijci in Nemci. V boju za medalje so še Norvežani. Slovenci za njimi zaostajajo za 47 točk.

Slovenijo zastopajo Anže Lanišek, Jernej Damjan, Jurij Tepeš in Peter Prevc. Kot prvi je nastopil Tepeš in skočil solidnih 123,5, metra, a je pri doskoku padel. Čeprav je padel za črto, so sodniki skok ocenili kot padec in Slovenija je bila po prvem skakalcu šele deveta. Anže Lanišek je pristal pri 121 metrih in Slovenija se je po dveh skakalcih prebila na šesto mesto. Še za mesto višje se je povzpela po skoku Jerneja Damjana, ki je meril 120 metrov. Najboljši Slovenec je bil po pričakovanju Peter Prevc. Skočil je 127,5 metra in Slovenijo utrdil na petem mestu.

DALJAVE SLOVENCEV 1. serija 2. serija Jurij TEPEŠ 123,5 106,5 Anže LANIŠEK 121,0 112,0 Jernej DAMJAN 120,0 Peter PREVC 127,5



V ospredju so Poljaki vodili od prvega skoka naprej. Piotr Zyla, Dawid Kubacki, Maciej Kot in Kamil Stoch so si pred Avstrijci priskakali 17 točk prednosti. Avstrijce je na drugo mesto izstrelil Stefan Kraft z daljovo prve serije 134,5 metra. Zaostanek Nemcev je le 1,4 točke. Norvežanom do brona manjka devet točk.

Zlato izpred dveh let branijo Norvežani, Slovenci (namesto Laniška je tedaj skakal Nejc Dežman) so bili v Falunu 2015 šesti.

Po prvi seriji: točke 1. POLJSKA 591,9 2. AVSTRIJA 574,5 3. NEMČIJA 573,1 4. NORVEŠKA 564,3 5. SLOVENIJA 516,9 (Tepeš 123,5; Lanišek 121,0; Damjan 120,0; P. Prevc 127,5) 6. ČEŠKA 498,7 7. JAPONSKA 487,6 8. FINSKA 485,6

