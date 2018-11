Norvežani so na včerajšnjem smuku razočarali, danes pa vrnili udarec: Kjetil Jansrud je ubranil lansko zmago. Foto: Reuters Dodaj v

Norveška v Lake Louisu z Jansrudom nadaljevala niz zmag

Boštjan Kline

25. november 2018

zadnji poseg: 25. november 2018 ob 21:36

Lake Louise - MMC RTV SLO

Kjetil Jansrud je preprečil še tretjo avstrijsko zmago na uvodu v novo smučarsko sezono. Za 14 stotink je premagal Vincenta Kriechmayrja. Slovenci so pustili precej boljši vtis kot v soboto.

Na uvodnem superveleslalomu sezone svetovnega pokala je v Lake Louisu Norveška, ki na sobotnem smuku ni imela razloga za veselje, tako nadaljevala prevlado, ki se je začela leta 2011. Od takrat je na superveleslalomih na tem kanadskem prizorišču štirikrat zmagal Aksel Lund Svindal (danes je bil peti), trikrat pa Jansrud (2014, 2017, 2018).

Slovenci so po včerajšnji ničli v idiličnem zimskem vremenu (na štartu je bilo minus 10) nastopili veliko bolje, dva pa sta osvojila točke: Boštjan Kline, ki v Lake Louisu nikoli ni blestel, je bil 18., Martin Čater pa 20. Kariero je končal Kanadčan Eric Guay, dvakratni svetovni prvak in zmagovalec petih tekem svetovnega pokala.

Vrstni red po 60 smučarjih: 1. K. JANSRUD NOR 1:33,52 2. V. KRIECHMAYR AVT +0,14 3. M. CAVIEZEL NEM 0,21 4. H. REICHELT AVT 0,44 5. A. L. SVINDAL NOR 0,57 6. M. MAYER AVT 0,65 7. A. THEAUX FRA 0,88 8. A. S. SEJERSTED NOR 0,89 9 T. DRESSEN NEM 0,94 10. B. FEUZ ŠVI 0,97 11. C. WALDER AVT 0,99 12. A. A. KILDE NOR 1,01 17. B. KLINE SLO 1,43 18. M. ČATER SLO 1,46 32. K. KOSI SLO 2,07

