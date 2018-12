Lakersi unovčili zelo slab strelski večer Dončića

Miami končal črni niz v domači dvorani

1. december 2018 ob 04:30,

zadnji poseg: 1. december 2018 ob 07:05

Los Angeles - MMC RTV SLO

Luka Dončić je imel v Staples Centru najslabši večer v sicer odlični karieri v Ligi NBA. Prispeval je le 6 točk, zgrešil kar enajst metov in v 32 minutah na parketu deloval razglašeno. LA Lakersi so nadomestili zaostanek 15 točk in premagali Dallas s 114:103.

19-letni Dončić prvič v letošnji sezoni ni presegel meje 10 točk. Iz igre je metal le 2/13, zgrešil je vseh pet metov izza črte, nekajkrat ni zadel niti obroča ali pa so bili njegovi meti precej predolgi. Prispeval je tudi šest skokov in 5 podaj, a je tudi izgubil tri žoge.

Jezerniki so se po zaostanku z 22:37 na začetku druge četrtine zbrali in na krilih izjemnega LeBrona Jamesa (28 točk, 12/21 iz igre) prišli do preobrata. Drugi polčas so dobili z 61:45.

Harrison Barnes je bil najboljši strelec srečanja z 29 točkami. Zadel je štiri trojke iz šestih poskusov. Gostje so zelo slabo metali izza črte (10/39), v zadnji četrtini so jim popustili živci in prejeli so kar tri tehnične napake (skupaj štiri).

Barnes neustavljiv v prvi četrtini

Gostiteljem se je zelo poznalo, da so se v četrtek v napeti končnici mučili z Indiano (104:96). Srečanje so začeli brez prave energije in Harrison Barnes je to takoj kaznoval. Z dvema trojkama je poskrbel za lepo prednost Dallasa po štirih minutah (6:17). Lakersi nikakor niso našli prave igre, tudi James še ni naravnal roke in po prvi četrtini so imeli gostje 10 točk naskoka (22:32).

James vrnil Jezerniki v igro

Dwight Powell je z zabijanjem povišal na 22:37, nato pa se je razigral James. Nekaj izgubljenih žog Mavsov so Jezerniki hitro kaznovali in LeBron je s protinapadi in s silovitimi zabijanji predramil zaspano občinstvo. Nanizal je osem zaporednih točk, gostitelji pa so z delnim izidom 10:0 ujeli priključek (40:45). Dončić v prvem polčasu ni blestel (1/8 iz igre), zgrešil je tudi vseh pet metov izza črte. Dvakrat je celo zgrešil celoten obroč. Blestel je Barnes z 18 točkami do odmora (53:58), pri Lakersih jih je James prispeval 12.

Lakersi blesteli v drugem polčasu

Tehtnica se je močno nagnila na stran gostiteljev v tretji četrtini. James je s številnimi prodori dosegal lahke koše, po zabijanju Lonza Balla pa so Lakersi prevzeli vodstvo z 61:60 in v dvorani, kjer se je kar strlo znanih obrazov iz Hollywooda, je završalo. Ob koncu tretjega dela igre se je razigral še Kyle Kuzma, ki je z dvema zaporednima trojkama poskrbel za vodstvo 16-kratnih prvakov z 78:75 po 36 minutah.

Osem minut pred koncem je Luke Walton (zablestel je z rožastim suknjičem v spomin na legendarnega komentarorja Craiga Sagerja) potegnil Jamesa na klop. Mavericksi so bili razglašeni v napadu, Kentavious Caldwell-Pope in Josh Hart pa sta povišala prednost na 98:89. Mavsi tri minute in pol niso dosegli niti točke, J. J. Barea je izgubil živce, prejel dve tehnični napaki (drugo celo na klopi za rezervne igralce). Piko na i je s trojko z desetih metrov z leve strani postavil James dve minuti in pol pred koncem (111:93).

V nedeljo v Dallas prihajajo vodilni Clippersi

Serija treh zaporednih zmag Dallasa je končana. Zdaj imajo deset zmag in deset porazov. V nedeljo čaka Mavse nova težka naloga, saj bodo gostili Clipperse, ki so presenetljivo v vodstvu na Zahodu.

Miami z izjemnim prvim polčasom končal črni niz

Miami je premagal New Orleans s 106:101. Vročica je dosegla prvo zmago na domačem parketu po šestih zaporednih porazih Goran Dragić je zaradi poškodbe kolena izpustil že zadnjih šest tekem.

Pelikani so bili v prvem polčasu popolnoma razglašeni. Izgubili so številne žoge in Miami je povedel z 52:21. Ob polčasu je imel še 20 točk naskoka (61:41). V nadaljevanju se je razigral Anthony Davis (41 točk; 15/23 iz igre) in prednost se je vseskozi topila. V zadnji minuti je imel Miami le še tri točke prednosti (103:100), Nikola Mirtoić je nato zgrešil trojko za izenačenje, zmago pa je potrdil najboljši igralec Miamija Josh Richardson (20 točk) 26 sekund pred zadnjim piskom sirene.

Rocketsi razbili Spurse ob vrnitvi Paula

Houston je s Chrisom Paulom popolnoma druga ekipa. Brez njega in Geralda Greena je izgubil proti Dallasu v sredo s 108:128, tokrat pa so Rocketsi odpravili San Antonio s 136:105. Clint Capela, James Harden in Paul so bili neustavljivi. Po treh četrtinah so vodili kar s 110:74 in zadnjih 12 minut je Mike D'Antoni namenil rezervistom.

Petkove tekme:

LA LAKERS - DALLAS 114:103

James 28 (12/21 iz igre, 2/4 za tri), 5 skokov in 4 podaje v 31 minutah, Ingram 19, Kuzma 15 in 12 skokov, Chandler 13 in 12 skokov, Caldwell Pope 13, Ball 10, McGee 6, Hart 5, Mihajluk 3, Stephenson 2; Barnes 29 (9/17 iz igre, 4/6 za tri), Powell 17, Smith Jr. 13, Matthews 11, Jordan 8 in 12 skokov, Barea 8, Dončić 6 (2/13 iz igre, 0/5 za tri), 6 skokov, 5 podaj in 3 ukradene žoge v 32 minutah, Finney Smith 5, Harris 4, Brunson 2.

MIAMI - NEW ORLEANS 106:101

Richardson 20, Wade 18, Olynyk 13 in 7 skokov, Whiteside 12 in 8 skokov, McGruder 11, Winslow 10, Dragić ni igral zaradi poškodbe kolena; Davis 41 (15/23 iz igre) in 9 skokov, Holiday 21, Mirotić 15.

BOSTON - CLEVELAND 128:95

Irving 29 (5/7 za tri), Morris 15, Hayward 14; Clarkson 16, Burks in Sexton po 15.



CHARLOTTE - UTAH 111:119

Lamb 24, Walker 21, Parker 20; Mitchell 30, Crowder 24 (6/10 za tri), Gobert 20 in 17 skokov.

DETROIT - CHICAGO 107:88

Jackson (6/8 za tri) in Griffin (10 skokov) po 20, Drummond 19 in 20 skokov; Carter 28, Parker 12.



PHILADELPHIA - WASHINGTON 123:98

Embiid 16 in 15 skokov, McConnell 15, Redick 14; Beal 19, Rivers 15.



BROOKLYN - MEMPHIS ** 125:131

Russell 26, Carroll 21 in 12 skokov; Conley 37 in 10 podaj, Jackson 36, M. Gasol 15 in 15 skokov.

** - po dveh podaljških

OKLAHOMA CITY - ATLANTA 124:109

Westbrook 23, 10 podaj in 9 skokov, Abrines 21, George 20; Collins in Len po 19.



SAN ANTONIO - HOUSTON 105:136

Aldridge 20, DeRozan 18; Capela 27 in 12 skokov, Gordon 26 (7/11 za tri), Harden 23 in 10 podaj, Paul 14 in 10 podaj.

PHOENIX - ORLANDO 85:99

Ayton 19, Crawford 18; Vučević 25 in 15 skokov, Ross 21, Gordon 18.



PORTLAND - DENVER 112:113

McCollum 33, Aminu 20; Harris 27, Millsap 22 in 10 skokov.

Sobotne tekme:

NEW YORK - MILWAUKEE

DETROIT - GOLDEN STATE

WASHINGTON - BROOKLYN

CLEVELAND - TORONTO

HOUSTON - CHICAGO

MINNESOTA - BOSTON

SACRAMENTO - INDIANA

Vzhodna konferenca: TORONTO RAPTORS 23 19 4 82,6 MILWAUKEE BUCKS 21 15 6 71,4 PHILADELPHIA 76ERS 24 16 8 66,7 DETROIT PISTONS 19 12 7 63,2 INDIANA PACERS 22 13 9 59,1 BOSTON CELTICS 22 12 10 54,5 CHARLOTTE HORNETS 22 11 11 50,0 ORLANDO MAGIC 23 11 12 47,8 --------------------------------------- MIAMI HEAT 21 8 13 38,1 WASHINGTON WIZARDS 22 8 14 36,4 BROOKLYN NETS 23 8 15 34,8 NEW YORK KNICKS 23 7 16 30,4 CHICAGO BULLS 23 5 18 21,7 ATLANTA HAWKS 23 5 18 21,7 CLEVELAND CAVALIERS 21 4 17 19,0 Zahodna konferenca: LOS ANGELES CLIPPERS 21 15 6 71,4 DENVER NUGGETS 22 15 7 68,2 OKLAHOMA CITY THUNDER 21 14 7 66,7 GOLDEN STATE WARRIORS 23 15 8 65,2 MEMPHIS GRIZZLIES 21 13 8 61,9 LOS ANGELES LAKERS 22 13 9 59,1 PORTLAND TRAIL BLAZERS 22 13 9 59,1 DALLAS MAVERICKS 20 10 10 50,0 --------------------------------------- MINNESOTA TIMBERWOLVES 22 11 11 50,0 UTAH JAZZ 23 11 12 47,8 NEW ORLEANS PELICANS 23 11 12 47,8 HOUSTON ROCKETS 21 10 11 47,6 SACRAMENTO KINGS 21 10 11 47,6 SAN ANTONIO SPURS 22 10 12 45,5 PHOENIX SUNS 22 4 18 18,2

A. G.