Lakovič: Naš način igre Špancem ne ustreza

Z bratoma Gasol Španija igra šahovsko košarko

14. september 2017 ob 12:31

Carigrad - MMC RTV SLO

Slovenske košarkarje v Carigradu čaka spektakularen polfinale EuroBasketa (20.30), ko se bodo pomerili s prvimi favoriti turnirja in branilci naslova Španci, ki imajo v ekipi številna zveneča imena.

Selektor Slovenije Igor Kokoškov je v skupinskem delu v Helsinkih na vprašanje, koga si za nasprotnika v izločilnih bojih ne želi, odgovoril Španijo, ki je absolutni favorit turnirja, ob tem pa izpostavil še Srbijo z zmagovalnim DNK-jem. Ovira pred finalom je prav reprezentanca s Pirenejskega polotoka, ki je v zadnjem obdobju to, kar sta nekoč veljali Sovjetska zveza ali Jugoslavija – najboljša izbrana vrsta stare celine. Desetič zapored je Španija že v polfinalu, ob tem je brez kolajne ostala le leta 2005, ko je bilo evropsko prvenstvo v Srbiji in Črni gori. V zadnjih osmih letih so Španci kar trikrat osvojili naslov, pred štirimi leti pa so bili v Sloveniji tretji.



Slovenja bo drugič igrala v polfinalu evropskega turnirja, pred osmimi leti na Poljskem, ko je Španija osvojila prvega izmed treh naslovov, pa je končala na četrtem mestu. "Pri vseh nas je bilo po uvrstitvi naprej prisotno veliko zadovoljstvo. Premagali smo odlično ekipo. Vsi smo bili zelo veseli, a pred nami je nova tekma. Kot govorimo celotno prvenstvo, je najbolj pomembna naslednja tekma. Trenerji smo se že v torek zvečer osredotočili na Španijo, košarkarji takoj v sredo. Vsi vemo, da je medalja zdaj že zelo blizu, a še enkrat poudarjam, najbolj pomembna je naslednja tekma, potem pa bomo razmišljali naprej," je povedal pomočnik slovenskega selektorja Jaka Lakovič, ki je, tako kot večina članov reprezentance, po preboju v polfinale zaspal šele okoli 5. ure zjutraj.

Obe reprezentanci sta letos na turnirju še neporaženi. Slovenija je navdušila s prebojem med štiri, ko je s strelskim rekordom izbrane vrste na EP-jih v pravi košarkarski poslastici s 103:97 na kolena spravila Latvijo. Španija, ki je izločilne boje začela z zmago nad Turčijo, pa je bila boljša od Nemčije (84:72). Pred tem je v skupinskem delu v Cluju nadigrala Črno goro, Češko, Romunijo in Madžarsko, veliko dela pa je imela s Hrvaško, ki jo je ugnala z 79:73. Pred izločilnimi boji je imela Španija najučinkovitejši napad na turnirju, zdaj pa je s povprečno danimi 86,6 točkami na tekmo padla na četrto mesto. Prvi je latvijski napad z 91,6, drugi pa slovenski z 89,7. Ima pa Španija največ skokov na tekmo (43,6), kjer je Slovenija tretja (39,4), in podaj (24,9), tu pa vrsta Kokoškova z 18,3 ni v vrhu.

Udarna španska sila brata Gasol

Španija, ki je v pripravljalnem obdobju na devetih tekmah klonila le enkrat proti Belgiji, je ostala brez številnih zvenečih imen. Najbolj se poznata odsotnosti Nikole Mirotića in Sergia Llulla, ki se je poškodoval med pripravami. Njegovo mesto v začetni peterki naj bi zasedel Alex Abrines, a na prvi tekmi EuroBasketa njegovo koleno ni zdržalo. Tako Španija turnir nadaljuje z 11 košarkarji, kljub temu, da je oslabljena, pa ostaja prvi favorit za zlato kolajno. Medalj je sicer na evropskih prvenstvih osvojila 12, kar devet na zadnjih desetih turnirjih, evropski prvak pa je postala leta 2009 na Poljskem, dve leti kasneje v Litvi in pred dvema letoma v Franciji.

Pri vseh treh naslovih je blestel Pau Gasol, ki je bil dvakrat tudi izbran za MVP-ja prvenstva. V Litvi je to priznanje romalo v roke še ene legende španske košarke in kapetana reprezentance Juana Carlosa Navarra, ki je letos tudi v ekipi. Odlična Katalonca sta vodji moštva, a učinek Navarra ni več tako velik. Zato pa je njegov vrstnik Pau s 16,2 točke in s 7,7 skoka prvi strelec ter skakalec reprezentance, v obeh mu sledi brat Marc, ki daje po 12 točk na srečanje. Igro vodita Ricky Rubio in Sergio Rodriguez, ki sicer začenja na klopi. Organizatorja igre, ki dajeta po 9,7 točke na tekmo, veliko igrata tudi skupaj. S klopi veliko prispevata tudi brata Juancho in Willy Hernangomez. Vsi našteti z izjemo Navarra so zadnjo sezono igrali v NBA, ekipo pa dopolnjujejo štirje košarkarji španskega prvaka Valencie. Medtem je Pierre Oriola prestopil v Barcelono, Chacho Rodriguez pa je iz NBA-ja prišel k CSKA-ju.

Špancem ne ustreza slovenski način igre

"Priprava na Španijo ne bo nič drugačna kot proti Latviji. Ko si trenerji ogledamo nasprotnikove tekme, zapisujemo karakteristike ekipe in igralcev ter natančne klice njihovih akcij. To potem želimo prikazati igralcem. Vse preštudiramo, košarkarji pa dobijo filtrirano informacijo, kajti preveč tudi ni dobro. Morda bomo za to tekmo še dodatno motivirani. Igramo proti eni najboljših reprezentanc zadnjih desetih let, hkrati je še polfinale," je dejal Lakovič, ki je pet let igral za Barcelono, kjer je bil soigralec Navarra in Rubia, zatem je oblekel še dres B-ekipe katalonskega velikana, bil tam pomočnik trenerja, zdaj pa se seli v Bilbao. To bo 18. medsebojni dvoboj, s 14. zmagami pa so bistveno uspešnejši Španci, ki so na šestih obračunih na EuroBasketih slavili štirikrat. Slovenija je bila boljša leta 1999 na prvenstvu v Franciji, in na zadnjem medsebojnem dvoboju pred štirimi leti v Celju. K zmagi 78:69 je 18 točk prispeval Goran Dragić, 17 pa jih je na drugi strani dal Marc Gasol.

"Špancem ne ustreza naš način igre – hitra košarka, agresivna obramba in zelo dinamičen napad. To so stvari, ki tej ekipi ne grejo na roko. Po drugi strani pa moramo reči, da Španci nimajo veliko slabih stvari. So morda celo najboljša reprezentanca v Evropi. Vsa igralna mesta imajo odlično pokrita in praktično vsi igrajo v Ligi NBA. So preizkušeni košarkarji, z ogromno izkušnjami z velikih tekmovanj in takih tekem," je še dodal Lakovič, ki je poudaril, da se Slovenci, čeprav imajo nasproti na papirju največjo reprezentanco in je tudi po četrtfinalu španski selektor Sergio Scariolo omenjal sodnike ter s tem vršil pritisk nanje, z delivci pravice, ki na tem turnirju res ne blestijo, ne smejo obremenjevati: "Ukvarjati se moramo le s svojo igro, ne pa s sodniki. Moramo vzpostaviti svoj ritem in ne smemo dovoliti, da nam Španci vsilijo svojega. Zlasti, ko sta na parketu oba Gasola, igrajo nekoliko počasneje, šahovsko košarko, ta igra pa nam po mojem mnenju ne bi šla od rok. Razmišljati moramo o ostalih stvareh, sodnike pa pustiti ob strani."

Iz Carigrada

Tilen Jamnik