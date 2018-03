Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Ibrahim Afellay je zadnjo tekmo za Stoke odigral 30. decembra na Stamford Bridgeu. Foto: EPA Dodaj v

Lambert v boju za obstanek s treningov odstranil Afellaya

Stoke v neugodnem položaju sedem krogov pred koncem

29. marec 2018 ob 19:15

Stoke on Trent - MMC RTV SLO

Trener Stoke Cityja Paul Lambert je v boju za obstanek v Premier ligi Ibrahimu Afellayu povedal, da ga na treningih ne potrebuje več, saj z neprimernim vedenjem slabo vpliva na soigralce.

31-letni Nizozemec je prišel v Stoke on Trent leta 2015, do takrat pa je bil član Barcelone, ki ga je vmes tudi posodila Schlakeju in Olympiacosu. Veljavno pogodbo ima vse do 30. junija 2019.

Afellay je za Stoke zadnjič igral 30. decembra na Stamford Bridgeu, ko je bil Chelsea boljši kar s 5:0. Po 31 krogih je Stoke na predzadnjem mestu, v nedeljo pa ga čaka zahtevno gostovanje na stadionu Emirates pri Arsenalu.

Škotski strateg pričakuje enotnost na odločilnih tekmah, pri vseh potezah pa ima tudi podporo vodstva kluba.

32. krog, sobota ob 13.30:

CRYSTAL PALACE - LIVERPOOL

Ob 16.00:

BRIGHTON - LEICESTER

MANCHESTER UNITED - SWANSEA

NEWCASTLE - HUDDERSFIELD

WEST HAM - SOUTHAMPTON

WATFORD - BOURNEMOUTH

WEST BROMWICH - BURNLEY

Ob 18.30:

EVERTON - MANCHESTER CITY



Nedelja ob 14.30:

ARSENAL - STOKE CITY

Ob 17.00:

CHELSEA - TOTTENHAM

Lestvica: MANCHESTER CITY 30 26 3 1 85:20 81 MANCHESTER UTD. 30 20 5 5 58:23 65 LIVERPOOL 31 18 9 4 73:34 63 TOTTENHAM 30 18 7 5 59:25 61 CHELSEA 30 17 5 8 52:27 56 ARSENAL 30 14 6 10 55:41 48 BURNLEY 30 11 10 9 27:26 43 LEICESTER 30 10 10 10 45:43 40 EVERTON 31 11 7 13 37:50 40 BOURNEMOUTH 31 9 9 13 37:49 36 WATFORD 31 10 6 15 39:55 36 BRIGHTON 30 8 10 12 28:40 34 NEWCASTLE 30 8 8 14 30:40 32 SWANSEA 30 8 7 15 25:42 31 HUDDERSFIELD 31 8 7 16 25:52 31 CRYSTAL PALACE 31 7 9 15 30:48 30 WEST HAM 30 7 9 14 36:57 30 SOUTHAMPTON 30 5 13 12 29:44 28 STOKE CITY 31 6 9 16 29:58 27 WEST BROMWICH 31 3 11 17 24:49 20

