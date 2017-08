Lampaert silovito pospešil in presenetil šprinterje

Prva gorska etapa že v ponedeljek

20. avgust 2017 ob 18:13

Gruissan - MMC RTV SLO

Yves Lampaert je dobil drugo etapo Dirke po Španiji. Belgijec je ušel kilometer pred ciljem in glavnina z vsemi šprinterji ga ni uspela ujeti. Za nagrado je oblekel še rdečo majico.

Drugo mesto je zasedel njegov moštveni kolega Matteo Trentin, tretji pa bil Britanec Adam Blythe. Le deseterica je prišla na cilj v času zmagovalca. Glavni favorit za zmago Chris Froome je na 16. mestu zaostal osem sekund. V tej vodilni deseterici tudi eden izmed največjih favoritov za skupno zmago v Madridu. Vincenzo Nibali je bil deseti in ima tako že nekaj prednosti pred najhujšimi tekmeci.

"Trenutno se sploh ne zavedam, kaj mi je uspelo. Vse skupaj je res noro. Smo pa načrtovali, da ostanemo v ospredju glavnine in v zadnjih desetih kilometrih potem skušamo kaj storiti. Tri kilometre pred ciljem smo se odločili, da napademo. Kilometer pred ciljem so mi moštevni kolegi zakričali naj grem in poskusim s samostojnim pobegom. Zavedal sem se, da mi lahko uspe," je bil navdušen Lampaert, ki je z desetsekundnim bonusom za zmago oblekel rdečo majico vodilnega, Italijan Trentin zaostaja sekundo, tri sekunde na tretjem mestu pa zaostaja drugi Italijan Daniel Oss (BMC Racing), ki je bil v drugi etapi osmi.

Druga etapa je še potekala po francoskem ozemlju od Nimesa do Gruissana (203,4 km). Matej Mohorič je bil na 53. mestu najvišje uvrščen Slovenec, 13 sekund za Lampaertom je zaostal tudi Jan Polanc na 94. mestu. Na 171. mestu je končal Domen Novak, ki je zaostal dve minuti in 37 sekund.

V ponedeljek je na sporedu že prva gorska etapa. Kolesarje na poti do Andorre la Velle čakajo trije zahtevni vzponi. Prelaz prve kategorije Rabassa (1.820 m) je na vrsti 30 km pred ciljem.

2. etapa, Nimes-Gruissan, 203,4 km: 1. Y. LAMPAERT BEL 4:36:13 2. M. TRENTIN ITA 3. A. BLYTHE VB vsi 4. E. THEUNS BEL 5. S. MODOLO ITA 6. M. SCHWARTZMAN NEM isti 7. T. VAN ASBROECK ZDA 8. D. OSS ITA 9. P. KONRAD AVT 10. V. NIBALI ITA čas ... 16. C. FROOME VB 0:08 53. M. MOHORIČ SLO 0:13 94. J. POLANC SLO isti čas 171. D. NOVAK SLO 2:37

Skupni vrstni red po 2. etapi: 1. Y. LAMPAERT BEL 4:52:07 2. M. TRENTIN ITA +0:01 3. D. OSS ITA 0:03 4. R. DENNIS AVS 0:17 5. T. VAN GARDEREN ZDA isti 6. N. ROCHE IRS čas 7. J. ALAPHILIPPE FRA 0:18 8. W. KELDERMAN NIZ isti čas 9. C. FROOME VB 0:21 10. W. POELS NIZ isti čas ... 69. M. MOHORIČ SLO 1:04 71. J. POLANC SLO isti čas 175. D. NOVAK SLO 4:54

A. G.