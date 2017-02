Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 20 glasov Ocenite to novico! Frank Lampard je v karieri odigral več kot tisoč tekem. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Lampard končal bogato nogometno pot

Osvojil Ligo prvakov in trikrat Premier ligo

2. februar 2017 ob 13:50

London - MMC RTV SLO

Najboljši strelec Chelseaja vseh časov Frank Lampard se je po 21 letih odločil, da konča kariero. "Še sem imel ponudbe, a odločil sem se za konec," je sporočil 38-letni vezist.

Največji pečat je Lampard pustil pri Chelseaju, za katerega je igral 13 sezon, od leta 2001 do 2014. Za Londončane je dosegel 211 golov. Trikrat je osvojil Premier ligo, štirikrat pokal FA, dvakrat ligaški pokal, po enkrat pa Ligo prvakov in Evropsko ligo. Za Anglijo je odigral 106 tekem in zabil 29 golov.

Lampard je svojo kariero začel leta 1995 v West Hamu. Po odhodu iz Chelseaja leta 2014 je bil kratek čas v Manchester Cityju, nazadnje pa je branil barve New Yorka, s katerim mu je potekla pogodba.

"V zadnjem času sem zavrnil kar nekaj zelo zanimivih ponudb, s katerimi so me obsipali tako angleški klubi kot klubi iz tujine. Vendar sem se odločil, da jih po 21 neverjetnih letih v profesionalnem nogometu ne sprejmem, saj želim odpreti popolnoma novo poglavje v knjigi svojega življenja. Neverjetno sem ponosen na vse lovorike, ki sem jih osvojil, ter na čast, ki sem jo dobil, ko sem lahko več kot stokrat igral za angleško izbrano vrsto, seveda ter na več kot 300 golov," je navijačem sporočil pred svojega profila Facebook.

Skupaj je v karieri odigral 1.019 tekem in dosegel 302 zadetka.

R. K.