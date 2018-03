Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.6 od 5 glasov Ocenite to novico! Lampičeva se je četrtič letos prebila v izločilne boje. V svoji skupini je zasedla tretje mesto, kar ni zadostovalo za uvrstitev v polfinale. Foto: Reuters Zmagovalna ženska trojica v prostem sprintu. Foto: EPA Odločil je zadnji spust in prihod v ciljno ravnino, kjer je imel Federico Pellegrino največ moči. Foto: EPA Dodaj v

Lampičeva brez polfinala v Lahtiju, kjer sta slavila Falla in Pellegrino

V kvalifikacijah obstali trije Slovenci

3. marec 2018 ob 12:14,

zadnji poseg: 3. marec 2018 ob 14:57

Lahti - MMC RTV SLO

Na tekmi svetovnega pokala v smučarskih tekih v Lahtiju je od Slovenk v izločilnih bojih nastopila le Anamarija Lampič. Mlada smučarska tekačica je obstala v četrtfinalu, na koncu je zasedla 17. mesto. Zmagovalka prostega sprinta je Norvežanka Maiken Caspersen Falla. Drugo mesto je osvojila Švedinja Stina Nilsson, tretja pa je bila njena rojakinja Hanna Falk. Falla danes ničesar ni prepustila naključju. V močni finalni skupini je prevzela pobudo in se na koncu veselila nove zmage, že 15. posamične v karieri: "Nisem si mislila, da bom tekla v ospredju, a ko sem imela na zadnjem spustu prednost, sem si rekla, tega ne smem več izpustiti iz nog in rok. Ta zmaga mi veliko pomeni, je nekaj posebnega zame." Lampičeva za sekundo ob polfinale

Lampičeva je danes znova prikazala dobro predstavo in se edina od trojice Slovenk prebila med najboljših 30. A v četrtfinalu se ji ni izšlo. Zgolj za sekundo je zgrešila tretji najboljši čas po skupinah, ki bi jo kot srečno poraženko popeljal v polfinale. Startala je sicer počasi, prišla v prvi zavoj kot zadnja, a se hitro prebila v ospredje, na mesta, ki so vodila naprej. Potem pa je znova nekaj mest izgubila in kljub odličnemu finišu, kjer je pridobila dve mesti, ostala na nehvaležnem tretjem mestu in bila za sekundo prepočasna za preboj med najboljših 12. V kvalifikacijah sta obstali drugi dve slovenski predstavnici, Vesna Fabjan je bila 32., Nika Razinger pa 39.

Olimpijski prvak šele tretji

Moški finale je bil popolnoma drugačen. Fantje so več kot polovico proge tekli v umirjenem tempu in taktizirali. Na predzadnjem spustu je močno napadel vodilni v skupnem seštevku Norvežan Johannes Hoesflot Klaebo, ampak mu je sledil Italijan Federico Pellegrino, pa tudi preostali tekmeci v finalu. Odločil je zadnji spust in prihod v ciljno ravnino, kjer je imel Pellegrino največ moči, pred trikratnega olimpijskega prvaka Klaeba pa se je presenetljivo prebil še Rus Gleb Retivih. Pellegrino je s to zmago vknjižil tudi nov rekord po številu zmag v tej disciplini, saj je dosegel že deseto zmago v prostem sprintu v svetovnem pokalu, prej je bil z devetimi na prvem mestu izenačen z Norvežanom Torejem Arnejem Hetlandom. Edini slovenski predstavnik Miha Šimenc je s 46. mestom obstal v kvalifikacijah.

SVETOVNI POKAL

LAHTI



Prosti sprint (Ž): 1. M. C. FALLA NOR 2. S. NILSSON ŠVE 3. H. FALK ŠVE ... 14. A. LAMPIČ SLO 32. V. FABJAN SLO 39. N. RAZINGER SLO SKUPNI VRSTNI RED Ženske (24/30): 1. H. WENG NOR 1.351 2. I. F. OESTBERG NOR 1.159 3. J. DIGGINS ZDA 967 4. K. PARMAKOSKI FIN 847 5. T. STADLOBER AVT 731 32. A. LAMPIČ SLO 153 51. K. VIŠNAR SLO 89 55. V. FABJAN SLO 72 60. A. ČEBAŠEK SLO 60 88. N. RAZINGER SLO 11

Prosti sprint (M): 1. F. PELLEGRINO ITA 2. G. RETIVIH RUS 3. J. H. KLAEBO NOR ... 46. M. ŠIMENC SLO SKUPNI VRSTNI RED Moški (24/30): 1. J.-H. KLAEBO NOR 1.172 2. D. COLOGNA ŠVI 953 3. M.-J. SUNDBY NOR 935 4. A. HARVEY KAN 900 5. A. BOLŠUNOV RUS 720 115. J. LAMPIČ SLO 12 120. M. ŠIMENC SLO 8

