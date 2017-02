Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Maiken Caspersen Falla in Heidi Weng (v sredini) sta pritekli zlato medaljo Norveški. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Lampičeva in Višnarjeva osmi v ekipnem šprintu

Drugo zlato za Fallo

26. februar 2017 ob 13:53

Lahti - MMC RTV SLO/STA

Norvežanki Maiken Caspersen Falla in Heidi Weng sta v ekipnem tekaškem šprintu upravičili vlogo favoritinj in zanesljivo osvojili zlato kolajno.

Rusinji Julija Belorukova in Natalija Matvejeva sta zaostali pet sekund, v napetem boju s Švedsko pa sta bron osvojili Američanki Sadie Bjornsen in Jessica Diggins.

Anamarija Lampič in Katja Višnar sta z zaostankom dobrih 48 sekund zasedli osmo mesto, kar je nekoliko manj od želja. V slovenskem taboru so pričakovali, da se bosta bolj približali petemu mestu, ki je do zdaj najboljša slovenska uvrstitev na svetovnih prvenstvih v tej disciplini. Slovenki sta v finalu prehiteli Poljsko in Italijo, poleg dobitnic odličij pa so ju prehitele še Švedska, Finska, Nemčija in Švica.

Ekipni šprint na prvenstvih prirejajo od leta 2005, Norvežanke so v Lahtiju osvojile tretji naslov, Falla pa je na tem prvenstvu postala prva tekmovalka z dvema zlatima kolajnama, saj je zmagala tudi v šprintu posameznic.

