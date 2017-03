Lampičeva obdržala turkizno majico

V nedeljo dvojno zasledovanje

18. marec 2017 ob 18:30

Quebec - MMC RTV SLO/STA

Norveška smučarka tekačica Marit Björgen je dobila tekmo za svetovni pokal na 10 km klasično s skupinskim startom v Quebecu.

Za Bjoergnovo se je uvrstila njena rojakinja Heidi Weng, tretja pa je bila Finka Krista Parmakoski (+2,9). Na startu so bile tudi tri Slovenke. Najboljša je bila Anamarija Lampič na 36. mestu. Vesna Fabjan je bila 43., Katja Višnar pa 49.

Za slovensko reprezentanco je predzadnja tekma sezone imela le en pravi pomen - zadržati turkizno majico vodilne mlade tekačice v svetovnem pokalu, ki jo nosi Lampičeva. Pred zadnjo tekmo - v nedeljo sledi dvojno zasledovanje na 10 km - je Lampičevi to tudi uspelo, kljub temu, da je ostala brez točk na 36. mestu.

Njeni največji konkurentki Rusinja Julija Belorukova in Švicarka Nadine Fähndrich sta končali na 20. in 34. mestu. Pred nedeljsko tekmo ima Lampičeva 67 točk naskoka pred Rusinjo, Švicarka pa zaostaja še dodatnih šest točk.

SMUČARSKI TEKI SVETOVNI POKAL QUEBEC 10 km klasično (Ž): 1. M. BJÖRGEN NOR 24:23,6 2. H. WENG NOR +0,6 3. K. PÄRMÄKOSKI FIN 2,9 4. I. F. ÖSTBERG NOR 7,8 5. N. FESSEL NEM 18,6 6. C. KALLA ŠVE 18,8 ... 36. A. LAMPIČ SLO 1:45,9 43. V. FABJAN SLO 2:33,7 49. K. VIŠNAR SLO 2:48,5

SVETOVNI POKAL SKUPNI VRSTNI RED Ženske (29/32): 1. H. WENG NOR 1.826 2. K. PARMAKOSKI FIN 1.498 3. I. F. ÖSTBERG NOR 1.422 4. S. NILSSON ŠVE 1.274 5. M. BJÖRGEN NOR 1.057 31. A. LAMPIČ SLO 242 39. K. VIŠNAR SLO 148 48. V. FABJAN SLO 106 59. A. ČEBAŠEK SLO 73 116. E. UREVC SLO 1

A. V.