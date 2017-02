Lampičeva se je taktike učila od očeta olimpijca

Izkušnje z olimpijske proge so neprecenljive

7. februar 2017 ob 09:50

Medvode - MMC RTV SLO/STA

Čeprav je nova junakinja smučarskega teka Anamarija Lampič iz Južne Koreje potovala več kot 30 ur, je ob sprejemu, ki so ji ga priredili v Hrašah pri Medvodah, na utrujenost hitro pozabila.

"To je bilo res dobro. Kar tresla sem se in res sem vesela. Zgodilo se mi je prvič in moram priznati, da je kar naporno, ko te vlečejo na vse strani," je povedala Lampičeva, ki je v petek slavila v šprintu na olimpijskem prizorišču v Pjongčangu in se med slovenskimi zmagovalkami pridružila Petri Majdič in Vesni Fabjan. 21-letnica je priznala, da ji sprejem pomeni celo več od razglasitve najboljših po tekmi, kjer je bilo čustev veliko manj: "Tukaj me je res stisnilo pri srcu."

Tekačica kranjskega Triglava je imela tudi kanček sreče, da je na tekmi sploh nastopila, saj se je odločala med nastopom na mladinskem svetovnem prvenstvu in olimpijsko generalko za igre prihodnje leto, na koncu pa se je odločila za Južno Korejo: "In tega sem zelo vesela. Zelo pomembno je, da sem videla olimpijsko progo. To si zapomniš in druge si tega ne morejo popolnoma predstavljati. Na televiziji je videti drugače. To moraš doživeti na tekmi in zdaj je to moja prednost. Vem, kje lahko naredim korak naprej, vsekakor pa sem z zmago dobila tudi novo motivacijo za trdo delo."

O sami olimpijski progi pravi, da je izredno zahtevna: "Za klasični slog mi odgovarja, za šprint v prostem slogu pa je naporna in tekmovalca uniči." V Južni Koreji je prvič preizkusila tudi taktiko: "Po polfinalu sem vedela, da moram začeti z rezervo, nato pa v zadnjem klancu pokazati vse, kar zmorem. To sem naredila, nato na spustu vozila, kot znam, in prišla v cilj z veliko prednostjo. V finalu je bilo res noro."

Kljub mladosti je slovenska reprezentantka, ki je po zmagi prevzela tudi vodstvo v svetovnem pokalu med tekmovalkami do 23 let, tudi taktično že precej izkušena, za kar ima zasluge njen oče Janez Lampič, nekdanji kolesar, tudi udeleženec olimpijskih iger v Los Angelesu leta 1984: "Z bratom sva se taktike od očeta učila že na kolesu. Nekako naju je naučil, da si že vnaprej pripraviva scenarij, kako bi tekma lahko potekala. Kar se tega tiče, nama je veliko dal in nama še daje."

Časa za slavje ne bo veliko, saj jo že čez 14 dni čaka nastop na svetovnem prvenstvu v Lahtiju: "Tam bi bila zadovoljna s polfinalom v šprintu, s Katjo Višnar pa si v šprintu dvojic želim med šesterico najboljših." V Lahtiju bo šprint v prosti tehniki.

R. K.