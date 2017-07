Landa bo težko pozabil, kaj se je dogajalo na vzponu na Izoard

Naslednje leto verjetno v ekipo Movistar

25. julij 2017 ob 20:55

Ljubljana - MMC RTV SLO

Španski kolesar Mikel Landa še vedno obžaluje, kako se je razpletla 18. etapa, saj je imel močne noge in bi si lahko zagotovil zmagovalni oder Dirke po Franciji.

Landa je na neki način med nesrečniki letošnjega Toura, saj ga je končal na četrtem mestu, zmagovalni oder pa je zgrešil le za sekundo. 27-letnik ne more pozabiti, kaj se je dogajalo na 18. etapi s ciljem na Izoardu, ko je za Froomom, Bardetom in Uranom zaostal 12 sekund.

"Vedno se trudim, da za svoje kapetane in kolege naredim vse. Včasih pričakuješ, da nekaj dobiš tudi nazaj, a se zgodi, kar se je. Žrtvoval sem se, čeprav ekipa ni imela nič od tega," je v pogovoru za španski časnikl El Pais povedal Landa, ki bi v drugačnih okoliščinah na vzponu na Izoard lahko držal ritem Frooma, Bardeta in Urana, tako pa v cilj prišel 12 sekund za omenjeno trojico. Vseeno ni bilo nobenih težkih besed ali zamer med njim in Froomom.

Ker je Bardet izredno slabo odpeljal kronometer na predzadnji etapi, bi Landa skoraj "skočil" na zmagovalni oder, vendar je zmanjkala sekunda. "Noč prej nisem šel v posteljo z mislijo, da sem na zmagovalnem odru, zato ta sekunda ni tako bolela. Odra nisem izgubil v tistem trenutku, ampak dva dneva prej, na 18. etapi."

Landi bo pogodba z ekipo Sky letos potekla. Najverjetneje se bo preselil k ekipi Movistar, kjer se bo na največjih dirkah za mesto kapetana boril z Alejandrom Valverdejem in Nairom Quintano.

T. O.