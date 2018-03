Landa dobil četrto etapo, Roglič padel 8 km pred ciljem

Thomas prevzel vodstvo na dirki Pariz-Nica

10. marec 2018 ob 18:04

Foligno - MMC RTV SLO

Na kolesarski dirki od Tirenskega do Jadranskega morja je na četrti etapi zmagal Mikel Landa. Skupno je v vodstvu domačin Damiano Caruso. Primož Roglič, ki je dobil tretjo etapo, je osem km pred ciljem padel.

Najboljši slovenski kolesar bi morda imel priložnost za nov napad, saj se je tudi današnja etapa končala z zaključnim vzponom. Načrte mu je prekrižal padec, zapletel se je s tekmovalcem pred sabo ter končal na tleh; pri padcu jo je najbolj skupilo njegovo kolo, tako da je moral Roglič počakati na moštveni avtomobil in zamenjavo. Na koncu je zasedel 32. mesto, zaostal je tri minute in 21 sekund. V skupnem seštevku je na 31. mestu (+ 5:14).

V ospredju se je v zadnjih kilometrih razvil oster boj za etapno zmago, v vzponu pa je največ moči imel Španec Landa, ki je dosegel prvo etapno zmago za novo ekipo Movistar. Imel je tudi nekaj sreče, saj je Britanec Geraint Thomas (Sky), ki bi se tudi vključil v boj za zmago, tri kilometre pred ciljem obstal zaradi okvare kolesa.

Za etapnim zmagovalcem sta najmanj zaostala Poljak Rafal Majka (Bora-Hansgrohe) in Novozelandec George Bennett (LottoNL-Jumbo). V skupnem seštevku je prvi Caruso, ki ima 11 sekund naskoka pred Nizozemcem Wilcom Keldermanom (Sunweb), 20 sekund pa pred Lando. Od Slovencev je bil najboljši Simon Špilak (Katjuša) na 18. mestu, zaostal je 26 sekund.

Dumoulin odstopil

Že pred Rogličem je padel tudi Tom Dumoulin. Nizozemec je dirko je predčasno končal, a je njegova ekipa Sunweb pojasnila, da jo je odnesel le z nekaj odrgninami in modricami.

"Počakal sem, ker sem videl, da Sky pripravlja napad, zato sem čakal na primeren trenutek za zadnji napad. Odlično se je začelo, zdaj sem v novi ekipi in ni boljšega kot začeti na tak način," je bil Landa vesel etapnega uspeha.

Yates z etapno zmago do skupnega vodstva

Britanec Simon Yates (Mitchelton-Scott) je dobil sedmo etapo kolesarske dirke Pariz-Nica, s katero se je tudi prebil v skupno vodstvo. Pred nedeljsko zadnjo etapo v okolici Nice ima pred Špancem Ionom Izagirrejem (Bahrain-Merida) 11 sekund naskoka.

Yates je do zmage prišel po dveh napadih na zadnjem vzponu na Valdeblore La Colmiane, pri prvem mu je še sledil Izagirre, na koncu pa je imel Britanec osem sekund prednosti pred njim in Belgijcem Dylanom Teunsom. Slednji je na koncu ujel Španca in etapo končal na drugem mestu.

Španec Luis Leon Sanchez, ki je vodil do današnje etape, je omagal na zahtevnem zadnjem vzponu in si nabral precej zaostanka, tako da je v skupnem seštevku izpadel iz prve deseterice. Edini Slovenec na dirki Pariz-Nica Luka Pibernik (Bahrain-Merida) je bil danes 63., zaostal je več kot 22 minut.

V nedeljo bodo kolesarji po današnji kraljevski etapi, dolgi 175 km, ki je imela pet zahtevnih vzponov, vključno z zaključnim prve kategorije, opravili precej lažjo preizkušnjo, 110 kilometrov bodo prevozili v okolici Nice.

V boju za končno zmago najbolje kaže Yatesu, a brata Ion in Gorka Izagirre zaostajata le 11 in 12 sekund, četrti Belgijec Tim Wellens pa 13. Če bo Yates zmagal na dirki, bo dosegel največji uspeh v karieri, s katerim bo nadgradil lansko sedmo mesto na Dirki po Franciji.

Tirreno-Adriatico, 4. etapa, Foligno-Sarnano Sassotetto, 219 km: 1. M. LANDA ŠPA 6:22:13 2. R. MAJKA BEL isti 3. G. BENNETT NZL čas ... 18. S. ŠPILAK SLO 0:26 27. J. POLANC SLO 2:11 32. P. ROGLIČ SLO 3:21 91. K. KOREN SLO 16:01 93. L. MEZGEC SLO isti čas Skupni vrstni red po 4. etapi: 1. D. CARUSO ITA 17:14:49 2. M. KWIATKOWSKI POL +0:01 3. W. KELDERMAN NIZ 0:11 4. M. LANDA ŠPA 0:20 ... 20. S. ŠPILAK SLO 2:19 23. J. POLANC SLO 3:27 31. P. ROGLIČ SLO 5:14 78. K. KOREN SLO 23:07 101. L. MEZGEC SLO 28:18

Pariz-Nica, 7. etapa, Nice-Valdeblore La Colmiane, 175 km: 1. S. YATES VB 5:02:54 2. D. TEUNS BEL +0:08 3. I. IZAGIRRE ŠPA isti čas 4. G. IZAGIRRE ŠPA 0:13 5. T. WELLENS BEL isti čas ... 63. L. PIBERNIK SLO 22:19 Vrstni red po 7. etapi: 1. S. YATES VB 27:29:02 2. I. IZAGIRRE ŠPA +0:11 3. G. IZAGIRRE ŠPA 0:12 4. T. WELLENS BEL 0:13 5. D. TEUNS BEL 0:27 ... 74. L. PIBERNIK SLO 46:26

A. G.