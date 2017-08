Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Mikel Landa je bil na Touru v izjemni formi. Če bi bil kapetan ekipe, bi se lahko tudi boril za skupno zmago. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Landa ne bo več pomočnik Frooma - seli se v Movistar

Tour je končal tik pod stopničkami

15. avgust 2017 ob 17:26

Madrid - MMC RTV SLO

Mikel Landa je bil na letošnji Dirki po Franciji na nekaterih gorskih etapah precej močnejši od Chrisa Frooma. Španec je bil glavni pomočnik Britanca, ki je osvojil četrto zmago na Touru. V naslednjih dveh letih bo Landa vozil za Movistar.

27-letni je letošnji Tour končal na četrtem mestu, le sekundo za tretjim Francozom Romainom Bardetom.

"To je za nas izjemna novica. Glede na to, kaj kaže in koliko je star, je to kolesar, ki bo vodil špansko kolesarstvo v naslednjih letih," je ob podpis pogodbe dejal vodja Movistarja Eusebio Unzue.

Landa se je v zadnjih letih uveljavil kot izjemen pomočnik v gorah, kakšna bo njegova vloga v novi ekipi, pa še ni znano. Za Movistar sta pod pogodbo še naprej oba zvezdnika, Kolumbijec Nairo Quintana in Španec Alejandro Valverde.

A. G.