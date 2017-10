Lanišek: V Slatnarjeve smuči stoodstotno zaupam

V Pjongčangu se je letos zelo dobro počutil

5. oktober 2017 ob 08:33

Pokljuka - MMC RTV SLO

Smučarski skakalci so zaključili s poletnim delom sezone, kjer je bil od Slovencev najboljši Anže Lanišek, ki je v skupnem seštevku poletne velike nagrade zasedel drugo mesto.

21-letni Domžalčan je zbral 353 točk. Brez konkurence je bil Dawid Kubacki, ki je zanesljivo slavil s petimi zmagami. Na vsaki tekmi, kjer je nastopil, se je Poljak zavihtel na najvišjo stopničko. "Preprosto je celo poletje skakal vrhunsko. V tem trenutku je bil zanesljivo najboljši, bomo pa videli, kaj bo potem naredil pozimi," je dejal Lanišek, ki je skakal na osmih izmed devetih tekem in za 21 točk prehitel tretjega skupno Junšira Kobajašija. Japonec se je udeležil vseh devetih tekem.

V poletnem delu izpolnil osebni cilj

Slovenija je v pokalu narodovo poletne velike nagrade zasedla tretje mesto za Poljaki in Norvežani, vendar so orli na zadnjih dveh tekmah, ko je bila konkurenca močnejša, razočarali. Tudi Lanišek, ki je pred zadnjima postajama še vodil, nato pa ob ničli v Klingenthalu v Hinzenbachu zbral 22 točk, Kubacki pa na zadnjih dve postajah vseh 200, s tema tekmama ni mogel biti zadovoljen. Član mengeškega skakalnega kluba pravi, da je bolj kot z rezultati zadovoljen s svojimi skoki, zato se tudi ne ozira, če nekateri najboljši poleti ne skačejo na vseh tekmah: "Vsakič skušaš dati vse od sebe. Največ kar vsak skakalec naredi, je, da dobro skače. To je bil tudi moj cilj poleti in mislim, da mi je kar dobro uspelo."

"Poletje sem oddelal, kot sem si želel. Mogoče le malce škoda, da sem ravno na zadnjih dveh tekmah nekoliko izgubil občutke, a to je tudi malce zaradi bolezni in tistega padca, ko se je vse nekoliko podrlo," je dodal Žaba. Odličen je bil predvsem na začetku septembra, ko je v Čajkovski prišel z dobro popotnico tretjega mesta iz Hakube, nato pa je v Rusiji dvakrat premagal vso konkurenco in oblekel tudi rumeno majico: "To je bila nova izkušnja. Upam, da kdaj pride tudi pozimi. Morda je dobro, da je prišla poleti, da bo naslednjič malce manj pritiska. Čutiš odgovornost do te majice. To je nekaj največjega, kar lahko dosežeš. Potem so skoraj vse oči uprte vate."

V Čajkovskem telemark v dnu skakalnice

Kot je dejal, je k slabšim nastopom na zadnjih dveh tekmah ob bolezni pripomogel tudi grd padec na treningu v Hinzenbachu: "Že z mize sem takoj vedel, da bom skočil dolgo oziroma, da bom šel proti drugi rdeči črti. Ves teden sem bil praktično bolan in tudi dva dni pred odhodom v Hinzenbach sem še imel vročino. Tako je telo malce v krču in, ko vidiš, da greš malce dlje, pride tisti strah. Če bi bil zdrav, verjamem, da bi držal do konca in tudi lažje pristal. Tako kot sem v Čajkovskem, ko sem šel povsem v dno skakalnice in sem naredil telemark. Tako pa je prišla neka zavora. Dobil sem še udarec v koleno. Vse skupaj se je seštelo in to sem potem malce nabere."

"Najprej si te zadnje tedne do sezone želim, da bi bil zdrav. Potem pa tudi dobre skoke na pripravah in da bi uspel še dobro testirati opremo, da najdemo prave materiale in popravimo tiste malenkosti," je pred začetkom sezone, ki skakalce čez šest tednov čaka v Wisli na Poljskem dejal najboljši slovenski skakalec poletnega dela. Lanišek lani v sezono ni dobro vstopil. Na prvih sedmih tekmah je ostal brez točk, kar trikrat pa je celo obstal v kvalifikacijah. Nato se je umaknil iz svetovnega pokala.

Zatem je začel nabirati točke. Na koncu jih je imel 98, a več kot polovico, 50, jih je osvojil na olimpijski generalki v Pjongčangu. V Južni Koreji, kjer se bodo februarja delile olimpijske kolajne, je na veliki napravi zasedel četrto mesto in izenačil svojo najboljšo uvrstitev v svetovnem pokalu. Tik pod stopničkami je končal tudi decembra leta 2015 v Nižnem Tagilu. "Moram reči, da sem se v Pjongčangu zelo dobro počutil. Upam, da pridem v tej zimi do tja in da se bom znova tako počutil," je povedal in o napravah dodal: "Mislim, da sta naleta malce bolj položna. Potem tudi ne pride do izraza samo tehnika, ampak tudi eksplozivnost."

Lanišek vstopa v drugo sezono na smučeh slovenskega proizvajalca Slatnarja. Njegov reprezentančni kolega Peter Prevc se je poleti odločil za zamenjavo opremljevalca, Anže pa o tem ni razmišljal: "To je Petrova osebna odločitev. Če se bolje počuti, potem ni ovir. Jaz o tem nisem razmišljal, saj v Slatnarjeve smuči stoodstotno zaupam in sem s tem namenom tudi lansko leto šel z drugega proizvajalca na Slatnarjeve."

