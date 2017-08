Nadal igra proti Lajoviću, drugi spored v New Yorku ovira dež

Kavčič se bo pomeril z Južnim

29. avgust 2017 ob 20:08,

zadnji poseg: 29. avgust 2017 ob 21:07

New York

Nemka Angelique Kerber, lanska zmagovalka Odprtega prvenstva ZDA, se je na teniškem turnirju za grand slam v New Yorku poslovila že v 1. krogu. Japonka Naomi Osaka jo je izločila s 6:3 in 6:1.

Kerberjeva, ki je lani slavila tudi v Melbournu in igrala v finalu Wimbledona, ima letos slabo sezono, na prvi oviri je obstala tudi maja na Roland Garrosu v Parizu. Zadnja branilka naslova, ki je v New Yorku izpadla že v 1. krogu, je bila Rusinja Svetlana Kuznecova leta 2005.

19-letna Osaka je v prvem nizu Kerberjevi odvzela servis za vodstvo s 5:3 in nato hitro prišla do prve zmage nad katero izmed desetih najboljših igralk na lestvici WTA. Sama je trenutno na 45. mestu, lani pa je bila izbrana za novinko leta.

"Zmaga mi veliko pomeni. Na to igrišče nisem imela najboljših spominov. Upam, da bodo zdaj lepši. Ko je bilo 4:1, sem si mislila: 'Upam, da ne bom naredila enakih stvari kot lani.' Po tem sem postala bolj osredotočena," je povedala Japonka, ki je imela v mislih lanski debitantski nastop v Flushing Meadowsu, ko je v tretjem krogu v tretjem nizu proti Madison Keys vodila s 5:1, a nato popustila in izgubila.

Federer ponoči proti Tiafoeju

Prva igralka sveta in lani finalistka US Opna Karolina Pliškova je bila na prvem torkovem dvoboju na osrednjem igrišču uspešnejša kot njena lanska tekmica v finalu. Brez težav je 6:2 in 6:1 odpravila Poljakinjo Magdo Linette. Med obračunom je začelo deževati, zato so na stadionu Arthurja Asha pred drugim nizom zaprli streho. Magda Linette na lestvici WTA zaseda 72. mesto.

Na osrednjem igrišču se bosta danes predstavila tudi Rafael Nadal in Roger Federer. Španec je nekaj pred 21. uro začel dvoboj proti Srbu Dušanu Lajoviću, Švicar pa bo ponoči na drugi strani mreže imel nadarjenega 19-letnega Američana Francesa Tiafoeja. Druga igrišča zaradi dežja trenutno mirujejo.

Edini slovenski predstavnik na glavnem turnirju Blaž Kavčič se bo v tretjem obračunu na igrišču številka osem pomeril z Rusom Mihailom Južnim.

Moški, 1. krog, zgornji del tabele

NADAL (ŠPA/1) - LAJOVIĆ (SRB)

-:-, -:-, -:-



DANIEL (JAP) - PAUL (ZDA)



SUGITA (JAP) - BLANCANEAUX (FRA)



GASQUET (FRA/26) - MAYER (ARG)



FOGNINI (ITA/22) - TRAVAGLIA (ITA)



TROICKI (SRB) - GOMBOS (SLK)



STRUFF (NEM) - DOLGOPOLOV (UKR)



BERDYCH (ČEŠ/15) - HARRISON (ZDA)

GOFFIN (BEL/9) - BENNETEAU (FRA)



DARCIS (BEL) - PELLA (ARG)



YOUNG (ZDA) - MARTERER (NEM)



MONFILS (FRA/18) - CHARDY (FRA)



CUEVAS (URU/27) - DŽUMHUR (BiH)



KICKER (ARG) - STEBE (NEM)



BEDENE (VB) - RUBLEV (RUS)



DIMITROV (BLG/7) - ŠAFRANEK (ČEŠ)

FEDERER (ŠVI/3) - TIAFOE (ZDA)



KAVČIČ (SLO) - JUŽNI (RUS)

danes, igrišče št. 8, tretji obračun

VERDASCO (ŠPA) - POSPISIL (KAN)



LOPEZ (ŠPA/31) - KUZNECOV (RUS)



KOHLSCHREIBER (NEM/33) - SMYCZEK (ZDA)



GIRALDO (KOL) - MILLOT (FRA)



JAZIRI (TUN) - MONTEIRO (BRA)



KYRGIOS (AVS/14) - MILLMAN (AVS)

BAUTISTA AGUT (ŠPA/11) - SEPPI (ITA)



BROWN (NEM) - BELLUCCI (BRA)



KYPSON (ZDA) - MENENDEZ MACEIRAS (ŠPA)



DEL POTRO (ARG/24) - LAAKSONEN (ŠVI)



MANNARINO (FRA/30) - BERANKIS (LIT)



FRATANGELO (ZDA) - KARLOVIĆ (HRV)



BAGHDATIS (CIP) - FRITZ (ZDA)



THIEM (AVT/6) - DE MINAUR (FRA)

Ženske, 1. krog, zgornji del tabele

PLIŠKOVA (ČEŠ/1) - LINETTE (POL)

6:2, 6:1

CEPEDE ROYG (PAR) - GIBBS (ZDA)



OZAKI (JAP) - LAO (ZDA)



ŽANG (KIT/27) - LISICKI (NEM)



STRYCOVA (ČEŠ/23) - DOI (JAP)

6:1, 6:3

BRADY (ZDA) - PETKOVIĆ (NEM)



TOWNSEND (ZDA) - BOGDAN (ROM)



MLADENOVIC (FRA/14) - NICULESCU (ROM)

RADWANSKA (POL/10) - MARTIĆ (HRV)



PUTINCEVA (KAZ) - ŽUK (RUS)



JABEUR (TUN) - MINOR (ZDA)



VANDEWEGHE (ZDA/20) - RISKE (ZDA)



KONTAVEIT (EST/26) - ŠAFAROVA (ČEŠ)



HIBINO (JAP) - BELLIS (ZDA)



NARA (JAP) - SORRIBES TORMO (ŠPA)



KUZNECOVA (RUS/8) - VONDROUŠOVA (ČEŠ)

SVITOLINA (UKR/4) - SINIAKOVA (ČEŠ)



RODINA (RUS) - BOUCHARD (KAN)



ROGERS (ZDA) - DAY (ZDA)



GAVRILOVA (AVS/25) - KIICK (ZDA)



VESNINA (RUS/17) - BLINKOVA (RUS)



BRENGLE (ZDA) - FLIPKENS (BEL)



MARIA (NEM) - KRATZER (ZDA)



KEYS (ZDA/15) - MERTENS (BEL)

OSTAPENKO (LAT/12) - ARRUABARRENA (ŠPA)



CIRSTEA (ROM) - KERKHOVE (NIZ)

6:1, 6:3

KASATKINA (RUS) - VANG (KIT)



PAVLJUČENKOVA (RUS/19) - McHALE (ZDA)



WICKMAYER (BEL) - CURENKO (UKR/28)

6:3, 6:1

SCHIAVONE (ITA) - KANEPI (EST)



ALLERTOVA (ČEŠ) - PETERSON (ŠVE)



OSAKA (JAP) - KERBER (NEM/6)

6:3, 6:1

