Zlati vitezi so na 18 tekmah zbrali le sedem zmag. Foto: Reuters

Lanskima finalistoma Lige NHL ne gre po načrtih

Vegas na predzadnjem mestu, tudi Washington pod črto

12. november 2018 ob 09:22

New York - MMC RTV SLO

Lanskim finalistom Lige NHL iz Las Vegasa v letošnji sezoni ne gre. Po porazu v Bostonu s 4:1 so na predzadnjem mestu Zahodne konference, za njimi so le Los Angeles Kingsi.

Dva gola so Bruinsi dosegli v prvi tretjini, po izenačenem drugem delu pa je v 57. minuti za mirno končnico pa je poskrbel prvi strelec lige David Pastrnak, ki je vknjižil 16. gol v sezoni.

Izkazal se je še en Čeh. Vratar Jaroslav Halak je zaustavil 37 strelov. Zlati vitezi so na gostujoči turneji izgubili tretjič na štirih dvobojih. "Menim, da smo odigrali nekaj dobrih tekem, a nocojšnja ni bila ena izmed njih," je povedal trener Vegasa Gerrard Gallant.

Tudi branilec naslova Washington je pod črto, ki vodi v končnico. Capitalse so na njihovem ledu presenetili Kojoti iz Arizone s 4:1. To se je zgodilo manj kot 24 ur po najvišjem porazu Arizone to sezono v Pittsburghu. Gosti so izkoristili dve priložnosti od petih ob številčni premoči. Dracy Kuemper je zaustavil 38 strelov.

Tekme 11. novembra:

ST. LOUIS - MINNESOTA 2:3

CAROLINA - OTTAWA 5:1

WASHINGTON - ARIZONA 1:4



BOSTON - VEGAS 4:1

WINNIPEG - NEW JERSEY 5:2



SAN JOSE - CALGARY 3:1

EDMONTON - COLORADO 1:4



Tekme 12. novembra:

NY RANGERS - VANCOUVER

CAROLINA - CHICAGO

DALLAS - COLUMBUS

ANAHEIM - NASHVILLE

VZHODNA KONFERENCA TAMPA BAY LIGHTNING 17 12 4 1 25 TORONTO MAPLE LEAFS 17 11 6 0 22 BOSTON BRUINS 17 10 5 2 22 MONTREAL CANADIENS 17 9 5 3 21 COLUMBUS BLUE JACKETS 17 9 6 2 20 BUFFALO SABRES 17 9 6 2 20 PHILADELPHIA FLYERS 17 9 7 1 19 NEW YORK ISLANDERS 16 8 6 2 18 ------------------------------------- NEW YORK RANGERS 17 8 7 2 18 PITTSBURGH PENGUINS 15 7 5 3 17 WASHINGTON CAPITALS 16 7 6 3 17 CAROLINA HURRICANES 17 7 7 3 17 OTTAWA SENATORS 18 7 8 3 17 DETROIT RED WINGS 17 7 8 2 16 FLORIDA PANTHERS 14 6 5 3 15 NEW JERSEY DEVILS 15 6 8 1 13 ZAHODNA KONFERENCA NASHVILLE PREDATORS 16 13 3 0 26 MINNESOTA WILD 17 11 4 2 24 VANCOUVER CANUCKS 18 10 6 2 22 WINNIPEG JETS 16 10 5 1 21 CALGARY FLAMES 18 10 7 1 21 SAN JOSE SHARKS 18 9 6 3 21 DALLAS STARS 17 9 6 2 20 COLORADO AVALANCHE 17 8 6 3 19 ------------------------------------- ARIZONA COYOTES 16 8 7 1 17 EDMONTON OILERS 17 8 8 1 17 ANAHEIM DUCKS 18 7 8 3 17 ST. LOUIS BLUES 15 6 6 3 15 CHICAGO BLACKHAWKS 17 6 8 3 15 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 18 7 10 1 15 LOS ANGELES KINGS 16 5 10 1 11

R. K.