Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.1 od 9 glasov Ocenite to novico! Aymeric Laporte je na poti v angleško premier ligo. Foto: EPA Dodaj v

Laporte za 65 milijonov evrov odšel v Manchester City

V svojih vrstah ima City tri od štirih najdražjih branilcev na svetu

29. januar 2018 ob 12:23,

zadnji poseg: 29. januar 2018 ob 18:11

Manchester - MMC RTV SLO

Manchester City je izpeljal rekordni prestop v klubski zgodovini. Athletic iz Bilbaa je potrdil prestop 23-letnega francoskega obrambnega igralca Aymerica Laporta.

Do danes je vodilna ekipa Premier lige največ odštela za Kevina de Bruyneja, ki je iz Wolfsburga leta 2015 prišel za 62,5 milijona evrov. Pep Guardiola je v tej sezoni za obrambne igralce porabil čez 200 milijonov evrov. Lani poleti so "meščane" okrepili Francoz Benjamin Mendy (58 milijonov evrov), Anglež Kyle Walker (57 milijonov evrov) in Brazilec Danilo (30 milijonov evrov).

Prestop Laporta iz Bilbaa v Manchester je drugi najdražji sklenjen posel na svetu za obrambnega nogometaša. Liverpool je konec preteklega leta za Nizozemca Virgila van Dijka odštel Southamptonu kar 85 milijonov evrov. Od konca lanske sezone je Manchester City za okrepitve na branilskih položajih odštel 215 milijonov evrov.

Guardiola ima v ožji obrambi na razpolago Stonesa, Nicolasa Otamendija, Vincenta Kompanyja in Eliaquima Mangalaja. Kompany je podvržen poškodbam, Mangala pa je neprepričljiv, zato se je Guardiola odločil za nakup dodatnega branilca.

R. K.