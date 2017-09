Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! David Lappartient je zmagal prepričljivo. Foto: Reuters Dodaj v

Lappartient novi predsednik Mednarodne kolesarske zveze

21. september 2017 ob 16:30

Bergen - MMC RTV SLO, STA

Francoz David Lappartient je novi predsednik Mednarodne kolesarske zveze, na tem mestu bo nasledil Britanca Briana Cooksona, ki je na vročem stolčku sedel od leta 2013.

Lappartient je na volilnem kongresu v Bergnu na Norveškem zmagal prepričljivo s 37 glasovi proti osmim. Dobil bo štiriletni mandat. Lappartient, ki ga je podprla tudi Kolesarska zveze Slovenije, je bil do zdaj predsednik Evropske kolesarske zveze, nekdanji predsednik francoske kolesarske zveze ter podpredsednik UCI-ja. Pred volitvami so mu pripisovali velike možnosti, saj je imel podporo vplive francoske zveze, zagotovil si je tudi podporo številnih evropskih federacij.

44-letni Lappartient se je v svojem programu zavzemal za "pravo vodstvo" in "jasno vizijo". V programu je izpostavil okrepitev UCI-ja za doprinos olimpijskemu in paraolimpijskemu gibanju ter razvoj ženskega kolesarstva, ob tem želi zavzeti bolj odločen položaj proti "tehnološkim prevaram" v kolesarstvu.

Cookson je postal prvi predsednik, ki ni prišel do drugega mandata. Verjel je, da mu izzivalec ne predstavlja resne grožnje v boju za nov predsedniški mandat. Prepričan je bil, da UCI pod njegovim vodstvo deluje dobro in da bo njegovo delo na volitvah prepoznala kolesarska družina. Predsednika so sicer volili delegati iz petih konfederacij.

Na tritedenskih dirkah v ekipi le še osem kolesarjev

UCI je v Bergnu ta teden sprejela nekaj pomembnih pravil, ki po besedah glavnih na zvezi prinašajo modernizacijo v svetu kolesarstva.

V luči varnosti kolesarjev, gledalcev in spremljevalnega dela dirk je upravni odbor sprejel odločitev, da omeji število kolesarjev na največ 176 tekmovalcev na vseh mednarodnih dirkah. Na tritedenskih dirkah bo ekipa lahko imela največ osem kolesarjev, na drugih dirkah pod okriljem UCI-ja sedem. Na ženskih etapnih dirkah svetovne serije bo lahko v ekipi nastopilo sedem tekmovalk, na enodnevnih dirkah šest.

V koledar svetovnega pokala v gorskem kolesarstvu so dodali short track ali kratki kros. Šlo naj bi za 20 do 30-minutne dirke, ki bi se odvijale na ena do 1,5 kilometra dolgi progi. Štartalo naj bi 40 najbolje uvrščenih v razvrstitvi UCI, dirka naj bi prinašala polovične točke za skupno uvrstitev svetovnega pokala. Toda koncept še ni potrjen, niti se ne ve, ali bodo dirke že v prihodnji sezoni. Jasno pa je, da bodo rezultati kratkega krosa šteli za določanje prvih dveh vrst v olimpijskem krosu.

UCI je potrdil še višje nagradne sklade za dirke v krosu. Nagradni sklad za SP v elitni konkurenci se povišal za 67 odstotkov s 6000 na 10.000 evrov, v svetovnem pokalu pa za 64 odstotkov s 3950 na 6500 evrov.

A. G.