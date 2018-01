Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 6 glasov Ocenite to novico! Federica Brignone je zmagala sedmič v karieri. Foto: Reuters Lara Gut je zmago izgubila v trenutku, ko je zadela ob vratca in izgubila palico. Foto: Reuters VIDEO Nastopa Lare Gut in Feder... Dodaj v

Lara Gut ostala brez palice in brez zmage

Federica Brignone presenetila favoritinje

13. januar 2018 ob 08:56,

zadnji poseg: 13. januar 2018 ob 10:59

Bad Kleinkircheim - MMC RTV SLO

Federica Brignone je zmagovalka superveleslaloma za svetovni pokal v Bad Kleinkircheimu. Italijanka je za 18 stotink ugnala Laro Gut.

Na zahtevni progi (zasnoval jo je legendarni Franz Klammer), ki je zaradi pretoplega vremena, ki je vladalo v prejšnjih dneh, niso mogli dobro utrditi, je bila Brignonejeva (sedma zmaga svetovnega pokala v karieri, druga superveleslalomska) na vseh vmesnih časih nekaj stotink počasnejša od Lare Gut, vendar je Švicarka v zadnjem zavoju zadela ob vratca in izgubila palico, kar ji je odneslo zmago.

Nekaj tolažbe za italijanski tabor

Avstrijsko čast je s tretjim mestom rešila Cornelia Hütter. Italijanski uspeh je s petim mestom zaokrožila Nadia Fanchini, kar vsaj delna tolažba za težave, ki jih ima njena sestra Elena. V petek je sporočila, da zaradi tumorja končuje sezono. Tina Weirather je s sedmim mestom ostala vodilna v superveleslalomskem seštevku. Do konca so še tri tekme.

Shiffrinove ni v Badu

Lindsey Vonn je osvojila deveto mesto, v cilju je bila videti zadovoljna, pomembno je, da ni spet staknila kakšne poškodbe. Slovenk ni bilo na štartu, prav tako ne Mikaele Shiffrin, ki je dobila vse prejšnje štiri tekme v letu 2018. V nedeljo bo v Bad Kleinkircheimu še smuk, ki bi sicer moral biti danes, a so prireditelji obrnili spored.

Končni vrstni red: 1. F. BRIGNONE ITA 1:09,80 2. L. GUT ŠVI +0,18 3. C. HÜTTER AVT 0,46 4. T. GAUTHIER FRA 0,89 5. N. FANCHINI ITA 0,98 6. T. TIPPLER AVT 1,10 7. T. WEIRATHER LIE 1,24 8. R. HAASER AVT 1,35 9. L. VONN ZDA 1,43 10. C. SCHEYER AVT 1,49 . S. GOGGIA ITA 1,49 12. J. SCHNARF ITA 1,71 13. R. MOWINCKEL NOR 1,91 14. M. GISIN ŠVI 2,01 15. A. VEITH AVT 2,04 Svetovni pokal, superveleslalom (5/8): 1. T. WEIRATHER LIE 276 2. L. GUT ŠVI 239 3. F. BRIGNONE ITA 201 4. S. GOGGIA ITA 195 5. M. GISIN ŠVI 187 6. A. VEITH AVT 177 7. R. MOWINCKEL NOR 162 . N. SCHMIDHOFER AVT 162 9. J. FLURY ŠVI 158 10. J. SCHNARF ITA 153 11. L. VONN ZDA 136 ... 47. M. FERK SLO 2 Skupno (20/39): 1. M. SHIFFRIN ZDA 1.381 2. W. HOLDENER ŠVI 560 3. P. VLHOVA SLK 554 4. V. REBENSBURG NEM 534 5. F. HANSDOTTER ŠVE 499 6. T. WORLEY FRA 429 7. T. WEIRATHER LIE 419 8. M. GISIN ŠVI 400 9. F. BRIGNONE ITA 386 10. B. SCHILD AVT 385 ... 37. T. ROBNIK SLO 113 38. A. DREV SLO 107 48. A. BUCIK SLO 82 52. M. HROVAT SLO 73 54. M. FERK SLO 70

T. O.